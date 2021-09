Rafa Soriano : D’EXATLON USA à un nouveau projet

in

Telemundo Rafael Soriano fait à nouveau partie de l’équipe Contendientes.

Après la fin des différentes saisons d’Exatlon États-Unis, les athlètes participant à la réalité sportive du réseau Telemundo, retournent à leurs routines respectives avec une nouvelle renommée et une exposition qu’ils ne connaissaient pas, et qui leur donne l’opportunité d’entreprendre différents projets qui beaucoup parfois ils ont des résultats positifs.

C’est le cas de l’un des visages les plus emblématiques du programme de la compétition, Rafa Soriano, le footballeur américain s’est mérité le surnom de “El Brujo” car sur les circuits il a eu une exécution “presque magique”, qui en a fait l’un des favoris dans ses deux courses à travers la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète ».

Mais en plus d’être un favori pour ses compétences, il est également un favori pour son sourire éternel et sa bonne énergie qu’il a toujours entretenue avec toutes les personnes impliquées dans la compétition. Attitude très importante lorsqu’il s’agit de vivre dans des conditions aussi extrêmes.

Un “sorcier amoureux”

Depuis que nous l’avons rencontré pour la première fois, Rafa Soriano a non seulement fait de nombreuses démonstrations d’habiletés athlétiques et de stratégie, mais est également devenu l’homme principal d’Exatlon États-Unis, ayant des relations avec les participants les plus aimés du public. Ce fut d’abord “La Bala” Dennhi Callú, puis Raquel Becker, tombée aux pieds de Rafa.

Au début, Rafa et Raquel ont gardé leur romance secrète et tout se limitait à des conjectures sur les portails de fans, jusqu’au jour où Becker est sorti, Rafa était très direct et a crié au monde qu’ils étaient amoureux.

Mais contrairement à Callú, Raquel Becker et Rafa Soriano ont professé leur amour sur les toits sur les réseaux sociaux, faisant l’expérience de tout ce qu’un jeune couple ferait, on les voit faire des exercices, passer du bon temps et profiter ensemble. Ils ont gagné l’affection de tous !

D’EXATLON USA à un nouveau projet : de quoi s’agit-il ?

Une fois cette deuxième opportunité au sein d’Exatlon États-Unis terminée, Raquel Becker et Rafa Soriano se sont concentrés sur la recherche de nouveaux projets. Raquel a même participé à une autre Reality de Retos, Guerreros México, sur le réseau Televisa, où elle a partagé un forum avec un autre emblème Exatlon des États-Unis, Chuy Almada.

Mais le moment est venu pour le sorcier de partager toutes ses connaissances dans le sport pour ceux qui en ont besoin, c’est-à-dire qu’il se lance dans une aventure en tant qu’entraîneur personnel, et a partagé des séances avec différents clients sur les réseaux sociaux qui se sont tournés vers lui pour améliorer leurs formes physiques.

Dans la vidéo, vous pouvez voir différentes personnes suivre les routines du sorcier afin d’obtenir la meilleure version d’elles-mêmes, et d’un côté on entend Rafa les motiver avec différents commentaires de soutien.

La vidéo a généré de nombreux commentaires de fans soutenant cette nouvelle initiative de Rafa Soriano, qui, nous en sommes sûrs, sera un autre succès garanti sur le chemin de l’un des guerriers les plus aimés d’Exatlon aux États-Unis.

