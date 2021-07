Rafa Soriano d’EXATLON USA : fait face à sa plus grande peur

Telemundo Rafael Soriano fait à nouveau partie de l’équipe Contendientes.

Au cours de cinq saisons intenses, il y a des participants qui deviennent emblématiques de la course féroce représentée par Exatlon États-Unis, la réalité sportive vedette du réseau Telemundo. C’est le cas du surnommé “Brujo” de l’équipe Contendientes, Rafael “Rafa” Soriano, qui avec son charisme, sa bonne énergie et ses qualités athlétiques et sportives, a réussi à gagner le cœur du public, et le participant occasionnel à la raide compétition.

Amour et “sorts” dans Exatlon États-Unis

En plus de ses vastes compétences sportives, Rafa Soriano a une histoire de romances à Exatlon aux États-Unis qui ont laissé leur marque. À sa première occasion, Soriano a été frappé par les charmes de Dennhi Callú, également participant à l’équipe Contendientes.

Mais cette fois, et après avoir laissé derrière lui le participant d’Exatlon États-Unis, Rafa a jeté son dévolu sur un autre athlète lors de la cinquième saison, c’est Raquel Becker, qui est également revenue dans cet épisode pour une seconde chance et, bien que les deux Warriors soient aujourd’hui éliminés de la compétition, ils continuent de vivre leur romance à plein régime au Mexique, où ils vivent tous les deux.

Rafa et Raquel, après avoir pleinement vécu leur deuxième chance dans les sables extrêmes de la République dominicaine, vivent leur relation comme n’importe quel jeune couple, dédié à faire de l’activité physique, et s’amuser ensemble, tout en partageant leurs sourires sur les réseaux sociaux avec leurs centaines de milliers de fans, qui suivent attentivement chaque étape du charmant couple.

Sur cette relation qui s’est forgée en République dominicaine, les adeptes des deux n’arrêtent pas d’adresser des louanges à ce couple. Un fan a écrit ce qui suit dans cette image: “JE VOUS ADMIRER TOUS LES DEUX J’AIME COMME COUPLE RACHEL COMME TOUJOURS AVEC SON HUMILITÉ ET SA SIMPLICITÉ NOUS A VOLÉ NOTRE COEUR, RAFA, PRENDRE SOIN DE C’EST L’AMOUR D’UNE FEMME ..”

Un autre fan de ces amoureux, a souligné leurs sourires à chaque fois qu’ils sont ensemble : ” Que Dieu vous bénisse, vous êtes très beaux et heureux ensemble !!!! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 « Et c’est que décidément, ils n’arrêtent jamais de sourire ! Et à la fin de la journée, c’est exactement ce qu’est la vie.

Rafa Soriano a affronté sa plus grande peur

Et il ne s’agit pas seulement de sourire, en couple, Raquel et Rafa ont fait un tour au parc d’attraction “Six Flags”, qui possède différentes montagnes russes qui peuvent faire très peur à certaines personnes, Rafa a avoué être l’un d’entre eux ! Mais il a décidé de mettre cette peur derrière Raquel pendant ce voyage.

« Le résumé d’aujourd’hui, la vérité depuis que je suis enfant, j’avais très peur des montagnes russes, mais il m’est arrivé que je montais avec une grande peur, je suis descendu et puis je les ai aimés. Depuis que j’ai découvert que Raquel les aimait, je lui ai dit “Je dois faire de gros efforts”, j’ai passé toute la journée très nerveuse et mal à l’aise, mais nous nous sommes entendus comme quatre personnes différentes et à la fin j’ai aimé ça, l’expérience C’était très bien, à la fin Il a plu sur nous et nous avons dû y retourner, mais c’était une belle réussite et je suis très fier de moi.” Rafa Soriano a déclaré dans une vidéo qu’il a partagée à travers ses histoires Instagram.

Et nous ne pouvions rien attendre d’autre de ce guerrier Exatlon des États-Unis. Surmontez vos peurs !

Félicitations champion!

