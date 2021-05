Rafa Soriano et Raquel Becker: mariage EXATLON à la porte?

Telemundo Rafael Soriano fait à nouveau partie de l’équipe Contendientes.

Au cours des cinq saisons d’Exatlon United States, il y a eu des amitiés profondes, de fortes rivalités sur les circuits, et même des romances sonores, qui naissent d’une coexistence dans des situations extrêmes qui peuvent souvent conduire à autre chose. Dans certaines situations, les amours qui sont nés à Exatlon United States ont perduré, mais dans d’autres, ils se terminent lorsque les athlètes quittent les arènes et continuent leur vie.

Les amours qui sont nées à Exatlon aux États-Unis

De nombreux couples sont nés dans les sables féroces du concours. L’une des plus parlées a été celle de l’ancien reporter de l’émission, la Colombienne Jessica Cediel, aux côtés de l’ancien participant de cette cinquième saison, Mack Roesch. Les deux se sont même fiancés, pour se terminer peu de temps plus tard et commencer une bataille médiatique pour la bague de fiançailles.

Le Tarzan qui est également revenu dans ce cinquième volet, Jacobo García, ainsi que la «Chiquidinamita», Dayleen Santana, sont tous deux tombés amoureux précisément lorsqu’ils faisaient partie d’Exatlon United States, et une fois hors de la compétition, ils ne se sont plus jamais séparés. À tel point qu’ils ont récemment accueilli au monde leur premier enfant, le premier «bébé Exatlon», un adorable petit garçon nommé Ezra.

Rafa Soriano et Dennhi Callú. El Brujo et La Bala ont eu une romance éphémère dans leur premier pas dans la compétition, si profonde qu’ils ont fait des plans une fois leurs participations respectives terminées mais ce n’était pas le cas, l’amour s’est terminé là et ils n’ont jamais été revus ensemble.

L’amoureux Rafa Soriano

Après la relation notoire avec Dennhi Callú, nous pensions que Rafa apprendrait à ne pas tomber amoureux de ses compagnons de circuit à Exatlon United States, mais apparemment ce n’était pas comme ça, car dans la cinquième saison, le footballeur américain mexicain aurait trouvé l’amour. à nouveau dans les bras d’un autre collègue, cette fois de Raquel Becker, l’une des participantes les plus appréciées de cette édition.

Le public a commencé à remarquer que les deux athlètes étaient très affectueux l’un envers l’autre, voire inséparables à tout moment, ce qui a suscité toutes sortes de commentaires. Cette romance a été confirmée par Christian B, du portail spécialisé dans Exatlon United States, une sorte d’autorité sur tout ce qui concerne, et ce que l’on ne voit pas, de la soi-disant «Fiercest Competition on the Planet». À propos de la romance, Christian avait ceci à dire:

«Je dirai seulement qu’elle célèbre comme Raquel, et un cas similaire s’est produit à Exatlón México avec Aristeo Cázares après le départ de Caro Mendoza, la plupart du temps elle a célébré comme Caro quand elle a gagné un point et maintenant qu’ils sont partis, ils ont récemment ont rendu leur parade officielle, identique. Dans ce cas, espérons que la même chose se produira quand ils seront absents. “

Plus de détails sur cette romance sont expliqués dans cette vidéo, gracieuseté de Movies MV:

DERNIÈRE HEURE EXATLON ÉTATS-UNIS, PETITS AMIS RAQUEL ET RAFAEL SORIANO, RETOURNE LE PANTHER ET FRANK

Mariage EXATLON dans les portes?

Mais maintenant, le même portail spécialisé est celui qui établit une théorie selon laquelle une fois que Rafa Soriano quittera la compétition, il pourrait y avoir une belle relation avec Raquel Becker dans le style de Jacobo et Dayleen qui comprend même un mariage. Ne manquez pas la vidéo:

Vidéo relative à la romance de Rafa Soriano et Raquel Becker: Exatlon Wedding in Doors?

Il ne reste plus qu’à attendre de voir ce qui se passera entre les deux une fois qu’Exatlon sera terminé et que le sorceleur reviendra à sa vie quotidienne.

