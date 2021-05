Rafa Soriano et Raquel Becker sont un couple

Telemundo Raquel Becker fait à nouveau partie de l’équipe Contendientes.

Dans Exatlon United States, tout au long de ses cinq saisons, plusieurs relations amoureuses ont émergé entre athlètes, dont beaucoup sont le résultat de la coexistence et des longues heures qu’ils passent ensemble dans l’isolement et loin du monde extérieur, qui finissent par devenir des unions solides. 100% Exatlon bébé! fils de deux athlètes qui se sont rencontrés en compétition.

Le plus récent de ces romans nés à Exatlon United States est celui entre deux athlètes de la cinquième saison appartenant à Team Contendientes, ce sont Rafa “El Brujo” Soriano et Raquel Becker, dont les démonstrations d’affection ont soulevé les questions des adeptes de la compétition, qui demandait sans cesse sur les réseaux sociaux si un sentiment s’était installé entre le fougueux Rafa, et la charmante Raquel.

Une romance qui pourrait être vue venir

Les fans d’Exatlon Etats-Unis ne laissent rien s’échapper, et depuis plusieurs semaines les gestes entre Raquel Becker et Rafa Soriano auraient suscité des commentaires, mais c’était l’autorité sur tout ce qui concernait la compétition, “Keyla: The Queen of Spoilers”, qui aurait a confirmé cette relation, par l’intermédiaire de son partenaire Christian B, qui lors d’une séance de questions-réponses, a dû répondre à la question suivante: “El Brujo et Raquel sortent ensemble, non?” et sa réponse était pratiquement une confirmation:

«Je dirai seulement qu’elle célèbre comme Raquel, et un cas similaire s’est produit à Exatlón México avec Aristeo Cázares après le départ de Caro Mendoza, la plupart du temps elle a célébré comme Caro quand elle a gagné un point et maintenant qu’ils sont partis, ils a récemment officialisé leur parade nuptiale.

La confirmation de Rafa Soriano

Ni Rafa ni Raquel n’avaient parlé des rumeurs de leur éventuelle relation, ceci jusqu’au 23 mai dernier où Soriano, après avoir été éliminé, l’a crié des toits dans une interview avec le présentateur Frederik Oldenburg, quand il a dit que Raquel Becker était sa “motivation. et la raison », ce qui mettrait fin aux spéculations, en fait Rafa et Raquel sont amoureux.

Ce commentaire a été scellé avec la vidéo que Soriano a publiée sur ses histoires Instagram de la réunion lorsque les deux se sont vus à l’aéroport après l’arrivée de Rafa au Mexique, ici ils fusionnent dans une tendre étreinte et ni l’un ni l’autre ne cache la joie de se revoir après une intense mois dans le cadre de la cinquième saison d’Exatlon United States, en plus de la vidéo, le texte suivant a été lu: “Ce moment, j’appelle le bonheur.” Ne manquez pas l’adorable vidéo ici:

L’amoureux Rafa Soriano

N’oublions pas que Rafa serait déjà tombé épuisé aux pieds d’un autre athlète de l’équipe Contendientes. C’était “La Bala” Dennhi Callú. À l’époque, ils ont tous deux avoué leur amour dans l’émission de télévision et l’ont même confirmé par un baiser à l’écran, mais peu de temps après, ils n’ont jamais été revus ensemble.

Quoi qu’il en soit, ici nous aimons l’amour et nous espérons que ce nouveau couple que forment Rafa Soriano et Raquel Becker durera pour toujours.

Félicitations les gars!

