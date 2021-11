Rafa Soriano nue

Exatlon États-Unis / Instagram Pourquoi le cul de Rafa Soriano d’EXATLON donne-t-il de quoi parler ?

Il y a quelques jours Rafa Soriano, ancien participant de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, a laissé tous ses fans impressionnés, après avoir osé partager une photographie saisissante sur les plages mexicaines, où sans aucun état d’âme, il a montré ses fesses dans la mer.

La photographie faisait partie d’un ensemble de belles images partagées par l’athlète, capturées au milieu de vacances qu’il a prises avec sa petite amie, l’athlète, Raquel Becker, dans les terres mexicaines paradisiaques de Balandra, à La Paz, en Basse-Californie.

Bien que Brujo Soriano se soit limité à dire à propos de ses photos que « nous étions dans notre habitat naturel😁 », son arrière est rapidement devenu le centre d’attention et, comme s’il s’agissait d’un tsunami, ils ont donné beaucoup de choses à dire. Dans cette première série de photos, vous pouvez voir l’image commentée, en faisant glisser la flèche vers la droite.

Et c’est que l’image suggestive et explicite de Rafa, avec ses « flacons » en l’air, a non seulement fait monter la température de ceux qui le voient comme un symbole sexuel, mais ils ont tout de suite fait beaucoup de blagues quand ils ont vu ça par rapport aux autres du corps, les fesses de l’athlète paraissent plus blanches.

Le consensus de ceux qui ont osé partager toutes sortes de commentaires était que le jeune homme possède un fessier frappant et musclé, mais qu’il a un besoin urgent de le mettre au soleil.

Avec une grande grâce, les partisans de Rafa lui ont demandé de tanner ses arrières.

« Hahahahaha les fesses les plus précieuses 😚😚😚 », « Elles manquent un peu de soleil ! », « Tout ça ? 🤤❤️🔥 ”,“ Les mettre pour attraper le soleil 🌞 haha ​​​​”,“ 😮Quel blanc 😂 ”et“ Prends beaucoup de soleil, tu es très gentille… Que Dieu te bénisse beaucoup de bisous ”, étaient quelques-uns des messages qui a déclenché la photo sexy de Rafa.

D’autres sont allés plus loin et lui ont même demandé d’enseigner davantage et il y avait ceux qui ont avoué qu’ils étaient au bord de l’évanouissement.

« VIRGENNNNN SANTAAAAA 😱😱😱😱😱😱😱 Rafaaaaaaa », « Eh bien, je ne le vois pas mal parce que la plupart des femmes le font parce que les hommes ne le font pas ???. 😍😍🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️😂 « , » Sans mots 😶 hahaha ce qui a fait monter la température de ces gens 😂😂 (beau couple❤️) « , ont commenté d’autres followers de l’ex-athlète EXATLON.

« Una vueltica Rafita 😂😂😂 » et « Pinche NALGON 😍😍 », ont déclaré d’autres fans.

Mais les plus audacieux ont non seulement remarqué la blancheur des fesses de Rafa Soriano, mais il y avait aussi ceux qui étaient encore plus observateurs et analytiques et lui ont même recommandé de s’épiler.

« Tu es très poilu Rafa », « Ils te reflètent même dans l’eau » et « tu as besoin de te raser », disaient les autres.

En plus de l’arrière-garde de Rafa, les supporters étaient satisfaits que le joueur vive un beau moment avec sa petite amie, et leur ont souhaité le meilleur du meilleur.

« VIVEZ VOTRE VIE À VOTRE FAÇON. SOYEZ AVEUGLE ET SOURD AUX CRITIQUES, QUI LE FAIT C’EST PAR ENVIE QUE CELA NE PEUT PAS ÊTRE À VOTRE PLACE, PROFITEZ ET PROFITEZ DE CE JOLI AMOUR.❤️❤️ », a déclaré un fan qui a applaudi la folie de Rafa, tandis qu’un autre a félicité sa petite amie et a déclaré : « Le net mon Rafa tu as gagné exatlon avec cette femme « .

