Rafa Soriano se déshabille sur Instagram

Tout au long des cinq saisons du programme de compétition à succès du réseau Telemundo, Exatlon États-Unis, un nombre infini de visages emblématiques ont émergé qui sont enregistrés dans le public qui, saison après saison, est collé au petit écran pour être témoins de démonstrations d’athlétisme de le plus haut niveau, la camaraderie, une saine rivalité sportive, des circuits de crise cardiaque et l’un de ces guerriers soulevant le trophée final et se couronnant vainqueur de celui-ci, la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète ». L’un d’eux est « El Brujo », Rafael Soriano.

Le joueur de football mexicain américain de 24 ans a été vu pour la première fois lors de la deuxième saison d’Exatlon États-Unis, où il a reçu le nom « El Brujo », en raison de la vitesse et de la stratégie qu’il utilisait pour traverser les circuits. Dans le quatrième volet, nous pouvions le voir dans le « Tournoi des saisons » improvisé, dans lequel il affrontait d’autres athlètes des saisons précédentes. Ce tournoi a eu lieu alors que le programme était en pause en raison d’une épidémie de COVID-19 qui a touché plusieurs des participants de cette édition.

Apparemment, c’était dans ce « Tournoi de saison », où Rafa Soriano a eu le plaisir de revenir mesurer des forces dans les arènes d’Exatlon États-Unis, car c’est exactement ce qu’il a fait lors de la cinquième édition, lorsqu’il a de nouveau enfilé le maillot bleu du Contender. et il a tout essayé pour devenir le vainqueur mais ce n’était pas donné, cependant, s’il obtenait l’amour, ni plus ni moins qu’avec un coéquipier de sa propre équipe bleue.

Une romance née en République Dominicaine

Les portails d’information pour les fans sur tout ce qui concerne Exatlon États-Unis ont déjà dit que Rafa Soriano avait retrouvé l’amour avec un autre participant à la compétition, et c’était Raquel Becker (rappelez-vous que cela s’était déjà produit lors de la deuxième saison, mais cela ne s’est pas produit aux adultes), et bien qu’ils aient gardé le secret, il n’a fallu que Raquel pour être éliminée, de sorte que Rafa Soriano a avoué son amour lors de la cérémonie d’élimination et a crié qu’ils étaient tous les deux amoureux.

Peu de temps après, lorsque Rafael a quitté Exatlon aux États-Unis, le couple a commencé à être vu en train de faire les activités typiques d’un couple; Partir en voyage, aller dîner, passer du temps ensemble et même se confiner pendant les pics de la pandémie de COVID-19, ils ont si bien réussi qu’ils sont inséparables à tout moment.

Quelque chose qui unit Rafa Soriano et Raquel Becker, en dehors des sports extrêmes, ce sont les voyages et les aventures. Ils aiment tous les deux connaître des endroits différents et découvrir d’autres cultures, c’est pourquoi ils ont profité de leur passage dans leur beau pays le Mexique, profitant ainsi au maximum de leur temps ensemble.

La photo qui fait parler tout le monde

S’il n’y a aucun doute sur quoi que ce soit, c’est que Rafa et Raquel sont des amoureux de la mer, à tel point que lorsqu’ils le peuvent, ils visitent généralement des plages spectaculaires au Mexique, où ils se déshabillent, tout comme Rafael Soriano l’a fait. lors de sa dernière visite à Balandra. , situé à La Paz, dans la région de Baja California Sur. N’oubliez pas de voir l’intégralité du carrousel de ces photos que Rafa a publiées et vous verrez l’image qui fait parler tous ses followers !

Quand ils ont vu Rafa sans maillot de bain, les réactions des fans n’ont pas attendu : « Mon mari dit que je ne peux pas voir ces photos. » Un adepte a indiqué, tandis que Raquel Becker elle-même disait : « les plus belles fesses ! »

De là, nous souhaitons le meilleur à ce charmant couple et qu’ils continuent à profiter de leur romance ensemble.

