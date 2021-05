Rafa Soriano: Vouliez-vous déjà quitter EXATLON USA?

Telemundo Rafael Soriano fait à nouveau partie de l’équipe Contendientes.

À ce stade de la cinquième saison du programme de compétition, Exatlon United States, la stratégie et les prouesses sportives pèsent, car c’est la combinaison des deux qui pourrait conduire les athlètes à atteindre la gloire ultime et à être couronnés vainqueurs. Ou dans le cas de Rafa Soriano, placez-les dans le duel pour la permanence et terminez ainsi leur rêve dans le duel sportif d’impact.

Le départ de Rafa Soriano

Puisqu’on savait que Rafa Soriano reviendrait en quête de gloire définitive à la cinquième saison d’Exatlon United States, on savait déjà qu’il serait l’un des athlètes à battre. Surnommé «El Brujo» en raison de la magie qui se produit à chaque fois qu’un circuit passe, Rafa a commencé du bon pied, même si dans la nuit du 23 mai, son sort a été scellé dans la lutte pour la permanence contre Horacio Gutierrez Jr.

Dimanche dernier d’élimination, les deux équipes se sont affrontées dans le circuit des conteneurs, l’un des plus risqués puisque c’est la nuit, et après une semaine aussi complexe pour les Bleus, où leur score était très limité, on pouvait déjà avoir une idée de Qui irait à l’élimination et finalement, Horacio Gutierrez Jr. qui a rejoint le remplacement de Cesar Castro à la compétition le 11 avril et avait été condamné le vendredi 21 mai, a battu Rafa Soriano dans le duel final. L’histoire du “Brujo”, a de nouveau pris fin.

La sorcière voulait-elle déjà quitter EXATLON USA?

Depuis plusieurs semaines, les différents portails de fans de la compétition auraient remarqué une prétendue baisse de la performance de Rafa Soriano. «El Brujo» n’était plus le même, le score dans le tableau des pourcentages racontait déjà une histoire différente de celle que Soriano nous avait habituée, affaiblie, triste, et selon les réseaux sociaux, «voulant sortir de la compétition». Ne manquez pas cette vidéo avec plus d’informations à ce sujet:

Jouer

Vidéo relative à Rafa Soriano: Vouliez-vous quitter Exatlon USA? 2021-05-24T07: 52: 14-04: 00

Tant et si bien aurait été son désir de quitter Exatlon Etats-Unis, que dans son discours après avoir été éliminé, Rafa a dédié sa dernière passe à sa «raison et motivation», également ancienne athlète de la compétition Raquel Becker, confirmant ainsi les rumeurs de une relation entre les deux, qui désormais hors compétition va pouvoir se retrouver et poursuivre la relation amorcée dans les arènes de la compétition télévisuelle.

Mais les adeptes de ces différents portails ont une théorie qui a beaucoup plus de sens, a commenté cet adepte:

«Je ne pense pas qu’ils se sont perdus. Aucun de ces athlètes n’est là pour se laisser perdre … Je dirais que tout est question de chance, qu’ils sont frappés ce jour-là. Nous devons comprendre que nous regardons une compétition un jour à la fois. Et ces athlètes commencent à enregistrer tôt le matin et 3 et 4 circuits sont enregistrés dans une journée, sous le soleil avec des températures extrêmes, sous la pluie et si vous n’ajoutez que le petit-déjeuner à cela, le reste est des fruits et continuez l’enregistrement. C’est l’épuisement physique, mental et émotionnel … Parfois, il est triste de lire des commentaires désobligeants à leur égard, ce sont des êtres humains, pas des animaux et encore moins des machines à marquer des points … le moins que les fans des deux équipes devraient avoir à leur égard est l’empathie … “

Quoi qu’il en soit, Rafa Soriano est déjà revenu à la vie en dehors d’Exatlon aux États-Unis avec une nouvelle illusion, sa relation avec Raquel Becker.

Allez-y, champion!

Exatlon États-Unis maintenant pareil ↓

Plus Exatlon États-Unis

Chargement d’autres histoires