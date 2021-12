Rafa, tu n’étais pas obligé

12/05/2021 à 10:43 CET

Il y a des décisions dans la vie qui vous marquent. La signature de Benítez pour Everton a changé à jamais son label d’idole des fans de Liverpool et l’a immédiatement transformé en méchant. Rafa n’avait pas besoin de ternir son honneur de légende «rouge». Mais la situation économique et sociale en Chine était instable, et l’option d’un retour au Premier ministre a séduit un manager qui, après de nombreuses années, s’est enraciné au Royaume-Uni. Maintenant, après seulement quelques mois, il est en jeu et une bonne partie de son avenir est en jeu contre Arsenal.

Everton cajole beaucoup. C’est une équipe avec une énorme marge de progression, mais elle n’a pas fini de franchir le pas. Ni avec Benítez. Pas vraiment avec personne depuis le départ de David Moyes. Dans cette situation amère, avec Benítez au bord du limogeage et après avoir été battu récemment par « son » Liverpool, le « toffee » reçoit l’Arsenal de Mikel Arteta. Le Basque peut offrir une clinique de ce que c’est que de souffrir sur un banc qu’il aime. Il a commencé fort en remportant deux titres (FA Cup et Community Shield), mais la saison dernière, il a flirté avec le licenciement après une saison horrible au cours de laquelle ils n’ont même pas pu se qualifier pour les compétitions européennes (plus de 2,5 buts à Everton-Chelsea sont payés 1,98 à 1). .

Et Odegaard ?

Les choses ont changé pour les Emirats. Certaines recrues de profil moyen -Ramsdale, Tomiyasu, White, Tavares …- réalisent une bonne performance. Ce n’est pas l’Arsenal des Invincibles, mais au moins c’est un Arsenal parmi les six premiers du Premier. Il a perdu à Old Trafford il y a quelques jours, bien qu’il ait fait le travail. C’est à l’extérieur que se situe la marge de croissance des « Gunners ». Ils viennent de tomber consécutivement au stade United et auparavant à Anfield, deux arènes dans lesquelles on a vu que l’équipe est toujours verte pour les grands exploits. On s’attend à ce qu’à Godison il puisse poser plus de bataille (le résultat final à égalité est payé 3,5 à 1).

Arteta est guidé à travers cette bonne saison par un jeune homme talentueux nommé Smith-Rowe. Le canterano a assumé le rôle qu’Odegaard était censé être, tiède comme d’habitude. Le Norvégien est passé par le banc récemment et aussitôt une affaire d’Etat s’est faite autour de lui. Il n’y a pas d’autre argument que celui de Smith-Rowe l’améliorant dans toutes les facettes du jeu, à la fois statistiques et non, pour justifier la décision d’Arteta : il contribue plus qu’Odegaard. (La marque Aubameyang est payée 2,5 à 1).

Everton pourrait écrire un livre sur les raisons pour lesquelles l’équipe n’est pas compétitive. Pour commencer, ce n’est pas aussi rigide que prévu avec Benítez (jusqu’à son dernier Newcastle, embourbé dans la zone inférieure, il a mieux défendu). Deux autres noms ne sont pas à la hauteur pour une chose ou une autre : Calvert-Lewin et Richarlison. L’absence de but et les blessures ont plombé les deux footballeurs qui devraient faire la différence. Le rôle principal reste entre les mains d’acteurs secondaires comme Gray ou Townsend. Moins que ce que Benítez aimerait, qui a vendu un rêve avec lequel réussir à nouveau et qui peu à peu se transforme en tragédie.

