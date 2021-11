Rafael Amargo était le chef d’un groupe de trafiquants de méthamphétamine, selon le juge

30/11/2021

Agir à 12h11 CET

.

Le juge de cas de Rafael Amargo a clôturé l’enquête et considère que le danseur était le chef d’un groupe qui trafic de drogue, principalement de la méthamphétamine, qu’ils vendaient depuis l’appartement qu’il partageait avec sa femme, en utilisant des « mules » qui transportaient de la drogue aux acheteurs.

Cela se reflète dans l’ordre avec lequel le chef du tribunal d’instruction numéro 48 clôt l’enquête sur l’affaire, transformant la procédure en une procédure abrégée, comme avancé par le journal « El País » et confirmé par la Cour supérieure de justice de Madrid (TSJM). Contre cette voiture il y a une ressource.

Le juge Juan Ramón Reig comprend qu’Amargo, son épouse Luciana, le producteur Eduardo de los Santos et un autre partenaire nommé Miguel Ángel BA pourraient encourir une crime contre la santé publique et un autre d’appartenance à un groupe criminel, et transmet au Ministère Public et les accusations privées afin qu’ils puissent formuler un document d’accusation, demandant l’ouverture d’un procès ou le non-lieu. Le magistrat précise que ces parties peuvent invoquer « à titre exceptionnel » la pratique de procédures complémentaires « qu’elles jugent indispensables pour formuler l’accusation & rdquor ;.

Pour le juge d’instruction, les quatre enquêtés « ont agi d’un commun accord dans la réception, la préparation et la distribution de substances stupéfiantes, notamment de méthamphétamine, à des tiers », et place le développement de la activité criminelle dans le lieu d’habitation partagée par l’artiste et son épouse.

Il raconte comment les personnes enquêtées ont opéré lors de la vente de stupéfiants, précisant qu’à l’adresse de Rafael Amargo et Luciana « les acheteurs ont accédé au bouton de l’interphone correspondant ou ont passé un coup de fil ». la substance acquise, qui en raison du montant est intervenu dans les cas dans lesquels ils ont été interceptés, dépassé ce qui peut être considéré pour l’autoconsommation& rdquor;, explique.

Réseau de ‘mules’

L’ordonnance de justice ajoute également que la distribution de stupéfiants « s’est faite en utilisant des « mules », principalement par l’intermédiaire de Manuel Ángel BL « .

Le magistrat souligne dans sa résolution qu' »une fois contacté avec l’acheteur, Jesús Rafael GH (Amer) a envoyé la « mule » avec les substances narcotiques, soit en marchant, soit en utilisant des Ubers loués par l’acheteur pour ne laisse aucune trace« et » ayant livré la substance, le « mulet » est rentré chez lui pour remettre l’argent obtenu & rdquor ;.

Dans cette activité, dit la voiture, toutes les personnes enquêtées ont participé, chacune avec des tâches différentes, à « une répartition concertée et coordonnée des fonctions, dans laquelle Jesús Rafael GH a joué le rôle de leader du réseau, prenant en charge l’achat de quantités de stupéfiants de taille moyenne pour approvisionner le groupe en cette marchandise illicite destinée à leur trafic.

L’arrêté rend compte des montants intervenus dans la saisie et l’enregistrement des différentes adresses enquêtées, des appels téléphoniques entre vendeurs et acheteurs, des montants saisis auprès des acheteurs et du contenu des substances, généralement méthamphétamine, kétamine, MDMA et GBL, tel que détaillé par la Cour supérieure de justice de Madrid.

Sur la liberté

Rafael Amargo a été mis en liberté et a poursuivi son activité artistique après son arrestation le 1er décembre 2020 pour un crime présumé de trafic de drogue et d’appartenance à une organisation criminelle.

Le danseur a été arrêté après avoir quitté une répétition de sa nouvelle œuvre Yerma avec trois autres personnes, dont le partenaire de l’artiste et son producteur, après une recherches laborieuses que les agents étaient sur la piste de l’artiste né à Grenade depuis plus d’un an, selon des sources de l’enquête.

La police nationale a effectué plusieurs perquisitions dans les propriétés d’Amargo à Madrid, où elle a trouvé 60 grammes de méthamphétamine, 20 grammes de kétamine et 6 000 euros en espèces.