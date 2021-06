. Telemundo annonce le grand retour de Rafael Amaya dans l’industrie du théâtre.

Rafael Amaya reviendra bientôt dans l’industrie du théâtre après avoir signé un contrat majeur avec Telemundo. L’acteur mexicain s’était éloigné des mélodrames après avoir conclu sa participation à la septième saison de la série télévisée “El Señor de los Cielos” en 2019.

Dans un communiqué de presse, Telemundo Global Studios a confirmé qu’Amaya fera partie de plusieurs projets sur le réseau de télévision.

« C’est un honneur de pouvoir à nouveau travailler avec Rafael Amaya, l’un des acteurs latinos les plus reconnus et les plus talentueux de l’industrie du divertissement », a déclaré Karen Barroeta, vice-présidente exécutive de la production et du développement pour Telemundo Global Studios.

“Ce contrat réaffirme l’engagement de la chaîne à travailler avec les meilleurs talents de ce média et à continuer à créer du contenu original et innovant pour le public latino sur toutes les plateformes”, a déclaré Barroeta.

Le premier projet de Rafael Amaya avec Telemundo dans ce nouveau contrat devrait être présenté aux États-Unis en 2021. Cependant, les détails sur la production sont inconnus.

Amaya est une artiste primée qui a fait partie de productions télévisées à succès telles que «El Señor de los Cielos», «La Reina del Sur», «Queen of the South» et «El Chema».

Les fans de l’interprète mexicain ont réagi à l’annonce de son retour sur les écrans de Telemundo avec des messages effusifs sur les plateformes numériques de la chaîne de télévision : “J’aime les infos”, “Al fin”, “Enfin”, “Je t’attends dans Le Seigneur des Cieux 8″, ” Qu’il revienne dans Le Seigneur des Cieux “, ” Quel bonheur que le super acteur revienne “.

Y a-t-il la possibilité d’une huitième saison de “Le Seigneur des Cieux” avec Rafael Amaya ?

Jouer

VidéoVidéo liée à rafael amaya revient à telemundo: quand son nouveau projet est-il publié?20-06-04T14: 57: 36-04: 00

Le personnage d’Aurelio Casillas, joué par Rafael Amaya, est décédé dans le premier épisode de la septième et dernière saison de la célèbre série télévisée Telemundo “El Señor de los Cielos”. Malgré l’issue malheureuse de l’histoire, les fans d’Amaya ne perdent pas espoir d’un éventuel retour de son personnage dans une nouvelle saison du projet.

De son côté, Telemundo n’a pas commenté la possibilité de réaliser une nouvelle saison de la série narco qui a battu le record d’audience aux Etats-Unis sur sept saisons.

Mi-avril, Rafael Amaya a rompu le silence sur la possibilité d’une nouvelle saison de la série : “On est dedans, on prépare une bonne huitième saison, on est en négociations et on va voir ce qui se passe.”

Jusqu’à présent, l’équipe de travail d’Amaya n’a pas précisé si une nouvelle saison de “El Señor de los Cielos” faisait partie du nouveau contrat de l’acteur avec Telemundo.

Pourquoi Rafael Amaya était-il loin d’agir ?

Après avoir terminé sa participation à la dernière saison de “El Señor de los Cielos”, Rafael Amaya s’est retiré de la vie publique et de l’industrie du théâtre en raison de ses problèmes de dépendance à l’alcool et à la drogue.

Dans une interview révélatrice qu’elle a donnée au magazine People en Español en décembre 2020, Amaya a avoué avoir vécu une période difficile dans la sphère personnelle : « J’ai perdu ma paix intérieure, l’amour que j’avais pour ma famille, mon travail. Petit à petit, je me plongeais dans la boue noire de l’alcool et de la drogue, vivant tous les excès qui ont été et ont été possibles ».

A cette époque, l’acteur révélait avoir été admis dans une clinique de désintoxication pour surmonter sa dépendance à l’alcool et aux drogues : “J’étais en cure de désintoxication et je remercie Dieu, mon équipe de travail, ma famille, tous mes frères, cousins. À tous ceux qui n’ont jamais levé le doigt sur la ligne, même si je ne savais pas qu’ils me protégeaient. Ils sont devenus mes anges gardiens alors que j’étais submergé et isolé.

Actuellement, Rafael Amaya a pu mettre de côté ses addictions après s’être rétabli avec succès dans une clinique de rééducation au Mexique après plusieurs mois d’hospitalisation.

Que fait Rafael Amaya aujourd’hui ?

Après avoir surmonté sa dépendance à l’alcool et aux drogues, Rafael Amaya revient peu à peu sur la scène publique avec des projets artistiques. Actuellement, l’acteur accompagne son grand ami Roberto Tapia dans une tournée de présentations à travers les principales villes des États-Unis.

La tournée intitulée « Los Compadres » offre au public hispanique l’opportunité de profiter du talent musical de Tapia tout en partageant face à face avec Amaya sur son grand retour dans l’industrie du divertissement.