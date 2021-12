Rafael Benitez à Everton pourrait devenir «toxique» avec une lourde défaite à Liverpool alors que Gabby Agbonlahor révèle qu’Aston Villa n’a jamais pris l’ex-patron de Birmingham Alex McLeish

Gabby Agbonlahor pense que Rafael Benitez à Everton pourrait devenir toxique – et la légende d’Aston Villa parle d’expérience.

Le patron des Toffees accueille ce soir son ancien club de Liverpool à Goodison Park, n’ayant remporté aucun de ses sept derniers matches.

Benitez commence à ressentir la chaleur à Goodison Park

Malgré un début positif, les fans ont commencé à se mettre dans le dos de Benitez, et une lourde défaite dans le derby du Merseyside menacerait potentiellement son travail après seulement cinq mois.

Mais Agbonlahor insiste sur le fait que le temps de l’Espagnol à Everton était voué à l’échec dès le premier jour – en raison de ses liens avec Anfield.

L’ancien capitaine de la Villa se souvient du moment où Alex McLeish a été nommé son nouveau manager cinq jours seulement après avoir quitté son grand rival Birmingham en 2011.

L’arrivée de McLeish a été accueillie par de nombreuses protestations et les supporters n’ont jamais réchauffé l’Écossais, qui a survécu de justesse à la relégation au cours de sa seule saison en charge.

«Je l’ai dit dès le début quand il [Benitez] signé », a déclaré Agbonlahor à talkSPORT. « Je n’étais pas content parce que cela m’a rappelé un peu quand Alex McLeish est venu à Aston Villa.

Agbonlahor n’a pas aimé que Villa nomme McLeish

«Il avait été manager de Birmingham. Je n’étais pas content, beaucoup de fans n’étaient pas contents. Ils essayaient d’entrer dans le stade pour protester.

« Je ne pensais pas que cela fonctionnerait [for Benitez at Everton]. Les cinq ou six premiers matchs, ils obtenaient d’excellents résultats et, oui, les fans d’Everton étaient d’accord avec ça.

« Mais je savais qu’une fois qu’ils auraient eu de mauvais résultats, les fans d’Everton se retourneraient à cause du succès qu’il a eu à Liverpool.

« Ils vont utiliser cela comme excuse pour se retourner contre lui.

« S’ils perdent, et perdent gravement, à Goodison Park, ça va être toxique. »

On se souvient de Benitez du côté rouge de Liverpool

Cependant, le héros de Liverpool, Steve McManaman, pense qu’il est trop tôt pour juger Benitez à Everton.

Les Toffees ont subi un certain nombre de blessures importantes ces dernières semaines, en particulier en raison de l’absence de l’attaquant vedette Dominic Calvert-Lewin.

« Je pense qu’il est trop tôt pour dire s’il perdra son emploi si le résultat ne va pas dans son sens ce soir », a déclaré McManaman à talkSPORT.

« J’espère certainement qu’ils ne feront pas ça, cela ne devrait pas être une réaction de choc. Mais des choses plus étranges ont été faites cette année.

« S’ils perdent lourdement, on ne sait jamais, mais ne pensons pas négativement. »

