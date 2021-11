Rafael Benitez « a perdu son mojo » alors que les fans de Liverpool obtiennent « l’agent Rafa » tendance après une autre défaite à Everton

« L’agent Rafa » a commencé à apparaître sur Twitter alors que les fans de Liverpool se moquaient d’Everton à la suite de leur défaite à Brentford.

La défaite 1-0 a condamné les Toffees à un septième match consécutif de Premier League sans victoire et la chaleur monte sur l’ancien patron de Liverpool Rafael Benitez, qui a fait le choc à Goodison Park cet été.

getty

Benitez en tenue d’Everton a toujours l’air plutôt bizarre

.

Mais ce spectacle pourrait ne pas durer longtemps si une lourde défaite contre Liverpool avait lieu la prochaine

L’Espagnol a dirigé les Reds pendant six ans, atteignant le statut d’icône à Anfield après avoir remporté la Ligue des champions avec eux.

Un passage à Chelsea avait brûlé des ponts pour l’Espagnol à Liverpool, mais plus d’une décennie après avoir quitté les Reds, la plus grande partie de la colère a été ressentie parmi les supporters d’Everton lorsqu’il a rejoint le club plus tôt cette année.

Les choses ont bien commencé pour lui avec quatre victoires et un match nul lors de ses cinq premiers matchs, mais les Toffees sont maintenant dans l’une des pires formes de la ligue.

Une victoire sur neuf a vu Benitez devenir le favori des paris pour être le prochain manager de Premier League à perdre son emploi, et peut-être que son prochain match pourrait être la fin d’un court mandat.

Benitez affrontera Klopp dans ce qui pourrait bien être son dernier match dans la pirogue d’Everton

Everton verra ses rivaux les plus féroces, Liverpool, se rendre à Goodison Park le 1er décembre, et une autre défaite pourrait voir le dédain pour Benitez parmi les supporters atteindre la fièvre.

Cependant, Perry Groves de talkSPORT pense que la colère pourrait bien se transformer en apathie, le derby risquant de ne pas se vendre à cause de la relation de Benitez avec Liverpool.

« Tous les journalistes d’Everton sont ici et ils disent en fait que ce pourrait être la première fois dans le Merseyside Derby qu’il pourrait ne pas y avoir de salle comble », a déclaré Groves.

.

Pourrions-nous voir des sièges vides à Goodison à cause de Benitez ?

« Ils me disent que peut-être certains des fans d’Everton diront ‘non, je ne veux pas y aller’.

« La situation avec Benitez, les fans de Liverpool les raillant à propos de Benitez, et l’autre chose est qu’ils ne veulent pas voir leur équipe se faire battre par quatre ou cinq. »

Groves a également été surpris par la nature statique du joueur de 51 ans sur la ligne de touche et s’est demandé si quelque chose avait changé.

« Rafa Benitez, je ne sais pas s’il a un peu perdu son mojo », a réfléchi Groves.

.

Benitez était beaucoup trop calme dans son domaine technique selon Groves

« En tant que manager, vous êtes normalement très animé ou très frustré ou vous montrez beaucoup de passion ou d’émotion, je n’ai pas vu cela. »

La dernière rencontre entre les deux rivaux du Merseyside a vu Everton s’imposer à Anfield pour la première fois depuis 1999, les Blues de Carlo Ancelotti offrant aux fans un moment fort de la saison.

L’Italien est ensuite parti pour un deuxième mandat à la tête du Real Madrid, laissant Everton avec Benitez, et les fans de Liverpool se moquant de « l’agent Rafa » faisant chuter leurs rivaux au classement.

