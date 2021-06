Rafael Benitez « marcherait sur des charbons ardents » pour le travail d’Everton malgré les liens avec Liverpool alors que Jamie Carragher soutient l’ancien patron pour l’un des « rendez-vous de direction les plus choquants de l’histoire du football du Merseyside »

Rafael Benitez sauterait sur l’occasion de succéder à Carlo Ancelotti à Everton, a-t-on dit à talkSPORT.

Les Toffees sont à la recherche d’un nouveau manager après qu’Ancelotti a rejoint le Real Madrid mardi lors d’un départ choc.

.

Benitez est au chômage depuis qu’il a quitté l’équipe de Super League chinoise Dalian Yifang

Everton est maintenant chargé de trouver un remplaçant approprié avec le club à un moment critique, après avoir connu une saison décevante au cours de laquelle il a terminé dixième de la Premier League tout en poursuivant ses projets de construction d’un nouveau stade.

Malgré ses liens avec ses rivaux de Liverpool, le journaliste Steve Hothersall pense qu’il est tout à fait logique que Farhad Moshiri nomme Benitez, dont la famille est toujours basée dans le Merseyside.

Benitez est disponible après avoir quitté l’équipe de Super League chinoise Dalian Pro en janvier.

“Depuis son retour de Chine, il parcourt le football mondial pour cette prochaine opportunité”, a déclaré Hothershall à talkSPORT Drive.

« Il veut rester en Premier League et il n’y a pas beaucoup de clubs qui lui correspondent.

.

Benitez a remporté la cinquième Coupe d’Europe de Liverpool en soulevant le trophée en 2005 – pourrait-il maintenant passer à la moitié bleue du Merseyside ?

“Certains pourraient dire qu’Everton ne le fait pas parce qu’il a tristement dit quelque chose à propos d’eux étant un petit club.

«Je pense qu’il ramperait sur des charbons ardents pour gérer Everton. C’est à sa porte, il y a un homme qui possède le club de football qui est clairement très riche et pourrait financer ses ambitions.

“Il aurait probablement un gros projet pour lui et Rafa l’adorerait.”

Benitez, 61 ans, a beaucoup d’expérience pour avoir remporté des titres de champion, des coupes, la Ligue des champions et la Ligue Europa.

Il a passé six ans en tant que manager de Liverpool et est toujours admiré à Anfield pour leur avoir remporté la Ligue des champions et la FA Cup.

.

Carragher a exhorté Everton à poursuivre Benitez, même s’il est un ancien travail de Liverpool

La légende de Liverpool Jamie Carragher a également exhorté Everton à envisager sérieusement de l’embaucher.

“Alors que Carlo Ancelotti revient au Real Madrid, le propriétaire d’Everton Farhad Moshiri se demandera quand il aura la prochaine chance de nommer un ancien manager du Real Madrid et vainqueur de la Ligue des champions avec une expérience en Premier League”, a écrit Carragher dans Le télégraphe.

« Et tout de suite ?

« Parmi les noms instantanément liés à Everton lorsque la nouvelle d’Ancelotti a éclaté, qui est plus qualifié que mon ancien patron de Liverpool Rafa Benitez ?

“Rafa est disponible, installé dans la région et je suis sûr qu’il est prêt si Moshiri est prêt à envisager l’une des nominations de manager les plus choquantes de l’histoire du football du Merseyside.

.

Farhad Moshiri cherche son remplaçant pour Ancelotti

« À tout le moins, Benitez devrait être pris en considération alors que Moshiri entame une autre quête managériale. Et pas pour la première fois, avant que le propriétaire ne décide du bon candidat, il doit être clair sur la direction du football qu’il veut prendre. »

Carragher a ajouté: «Avec Ancelotti, Everton a poursuivi le manager expérimenté éprouvé et éprouvé et le nom stellaire. Si c’est ce que veut toujours Moshiri, Benitez est un candidat évident.

GAGNEZ 50 000 £ avec Dream Team Euros

Dream Team Euros est là

Le meilleur jeu de football Fantasy pour accompagner l’Euro 2020 est arrivé.

Et vous pouvez jouer absolument GRATUITEMENT pour tenter de gagner le jackpot de 50 000 £.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE GRATUITEMENT !

Euros de la Dream Team

Jackpot de 50 000 £ Le meilleur jeu de football fantastique cet été Jouez en mini-ligues contre vos amis, collègues, membres de votre famille – et des célébrités triées sur le volet GRATUITEMENT à jouer