Rafael Benitez reste confiant qu’Everton reviendra sur la bonne voie malgré un autre revers avec une défaite 1-0 contre Brentford dimanche.

Everton a récemment atteint une période de forme difficile. Leur série sans victoire s’est étendue à sept matchs avec une défaite par un but solitaire à Brentford. Ivan Toney a marqué le seul but sur penalty à la 24e minute après un défi relevé d’Andros Townsend sur Frank Onyeka.

Benitez n’était pas un choix populaire lorsqu’il a été nommé nouveau patron d’Everton cet été, en raison de ses liens antérieurs avec ses rivaux de Liverpool. Il a pris un bon départ dans la pirogue de Goodison Park pour convaincre certains sceptiques, mais la pression sur sa position pourrait déjà augmenter.

Certains fans itinérants d’Everton ont mal reçu l’équipe après le match, mais Benitez insiste sur le fait que les frustrations sont partagées.

« Nous pouvons comprendre la frustration des fans mais nous sommes également frustrés », a-t-il déclaré.

«Aujourd’hui, on ne peut pas se plaindre de l’effort et de l’intensité des joueurs. Ils essaient jusqu’au bout.

«Nous avons eu beaucoup de centres et de tirs, donc vous ne pouvez pas vous plaindre de l’effort. Mais vous pouvez être déçu car évidemment nous ne voulons pas perdre.

« Nous ne méritions pas de perdre, mais la réalité est que l’équipe donne tout sur le terrain et vous pouvez voir l’unité des joueurs.

« Si nous considérons ce que nous avons fait au début de la saison, nous avons vu suffisamment de qualité pour savoir que nous pouvons faire beaucoup mieux.

«Mais même les matchs que nous tirons (contre Manchester United et Tottenham), l’équipe en faisait assez pour tirer le meilleur parti de ces matchs.

« C’est une question de confiance, de manque de joueurs mais on a pu voir ce qu’on était capable de faire en début de saison. Quand nous aurons tout le monde disponible, je suis convaincu que nous le ferons à nouveau. »

Everton est actuellement 14e de Premier League avec 15 points.

Brentford, quant à lui, a dépassé ses adversaires au classement. Ils sont désormais 12e avec 16 points.

Il s’agissait de leur première victoire à domicile en Premier League depuis la première journée, lorsqu’ils ont battu Arsenal. Cela a également mis fin à une série de cinq matchs en championnat sans victoire.

Leur manager Thomas Frank pense qu’ils méritent plus de ces matchs. Ils devaient cependant trouver les bonnes qualités pour y remédier.

« Nous n’avions pas gagné depuis cinq ans. Nous méritions plus dans ces matchs et tout le monde le sait. Mais pour remporter la victoire, vous devez bien défendre et nous sommes revenus au plus haut niveau en défense aujourd’hui », a déclaré Frank.

«Et finalement, nous avons obtenu la victoire à domicile que nous recherchions et nous nous sommes battus très fort pour obtenir.

« C’était une ambiance fantastique et surtout à la fin. Donc, pour de nombreuses raisons, c’était une victoire vitale.

