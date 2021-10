Rafael Benitez pourrait se retourner contre le propriétaire d’Everton Farhad Moshiri alors que lui et Marcel Brands ne parviennent pas à tirer le meilleur parti des transferts, prévient Simon Jordan

Simon Jordan pense que le manager d’Everton, Rafael Benitez, pourrait se retourner contre le propriétaire du club Farhad Moshiri après leur défaite surprise 5-2 à domicile contre Watford.

Après un début de saison prometteur, la forme récente des Merseysiders a plongé avec une seule victoire lors de leurs six derniers matches toutes compétitions confondues.

Everton a complètement capitulé à Goodison Park le week-end dernier

De grandes questions se posent sur la politique de transfert du club, l’équipe étant gravement affaiblie par les blessures de joueurs clés.

L’ancien milieu de terrain de Liverpool Danny Murphy a déclaré: « Ils ont très bien commencé avec les 11 ou 12 joueurs qui les ont placés dans cette position et ils ont perdu trois ou quatre de leurs meilleurs joueurs à Dominic Calvert-Lewin, Richarlison, Abdoulaye Doucoure et Yerry Mina.

« Ce n’est pas une excuse pour la performance de Watford mais ils ont perdu un peu de confiance ces dernières semaines. Je pense que lorsque vous manquez vos deux meilleurs buteurs et que vous sentez que vous devez défendre beaucoup plus dans les matchs, c’est plus difficile.

« La façon dont Rafa travaille et le type de structure qu’il souhaite dans une équipe prend généralement un peu de temps pour faire passer le message.

Murphy est détendu à propos d’Everton malgré sa mauvaise forme récente

« Je ne m’inquiète pas pour Everton. Je pense qu’il y aura des améliorations quand ces gars reviendront, ils sont cruciaux pour leur façon de jouer bien sûr. Mais c’était décevant parce qu’ils ont capitulé.

Cependant, Jordan pense que si le propriétaire Moshiri et le directeur du football Marcel Brands ne soutiennent pas le manager, Benitez pourrait se retourner contre eux s’il ne voit pas son alignement renforcé.

Jordan a déclaré: «Y aura-t-il un départ du Benitez sympathique et aux manières douces qui est heureux de son sort à Everton à la personne qui ne reçoit pas assez de soutien que nous avons vu dans d’autres incarnations qui commenceront soudainement à informer les médias contre le propriétaire ? Je ne serais pas surpris si cela arrivait.

« Moshiri n’a pas mis l’argent dans cette équipe cette année de la même manière qu’avant parce qu’ils ont été rattrapés par le fair-play financier.

Benitez n’a pas toujours les meilleures relations avec les propriétaires de clubs et Jordan pense que l’histoire pourrait se répéter

« Les pertes sont absolument énormes pour Everton en ce moment. Il est insondable combien ils ont perdu, en partie à cause de COVID. Mais c’est en grande partie à cause de la prodigalité de leur régime de dépenses.

« Nous parlons de ces merveilleux marchands de modèles comme Marcel Brands et disons cinq ou six ans dans ce projet, avec ce genre de pâte, avec Everton qui ne frappe pas à la porte des six premiers… il faut dire que c’est son argent et il a le droit de le dépenser.

« Les fans d’Everton ont le droit de le remettre en question dans une certaine mesure car c’est leur club. Mais ils ne peuvent pas se demander comment il dépense son argent.