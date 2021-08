Rafael Benitez remercie les fans d’Everton – malgré une section de huées

L’ancien manager de Liverpool, Rafael Benitez, a remercié les fans d’Everton pour leur soutien après que les Toffees soient revenus par derrière pour battre Southampton 3-1.

L’Espagnol, qui a connu une période fructueuse dans la moitié rouge de la ville, a beaucoup de travail pour convaincre les sceptiques qu’il pourra un jour être accepté à Goodison Park, mais c’était une ouverture aussi bonne qu’il aurait pu le souhaiter.

Benitez a pris un départ parfait à son retour dans le Merseyside

C’était une performance qui aurait pu mal tourner après que l’erreur calamiteuse de Michael Keane ait permis au débutant des Saints Adam Armstrong de marquer son premier but en Premier League au milieu de la première mi-temps.

Le prédécesseur de Benitez, Carlo Ancelotti, a lutté tout au long de la saison dernière avec un problème de confiance à domicile, et dans la période jusqu’à l’intervalle qui semblait être répliqué.

Cependant, la touche dorée du champion olympique Richarlison a ramené les hôtes à égalité au début de la seconde mi-temps, le superbe tir d’Abdoulaye Doucoure au virage les a mis en tête et la tête plongeante de Dominic Calvert-Lewin n’a décroché que la deuxième victoire à Goodison Park depuis mars.

Il y a eu quelques huées lorsque le coup de sifflet de la mi-temps a retenti, mais ils se sont rapidement dissipés car Benitez a clairement fait parler son équipe.

Armstrong a marqué un beau but mais était du côté des perdants contre Everton

S’adressant à talkSPORT après le match, l’ancien patron de Valence et de Chelsea a fait l’éloge des supporters locaux.

“Je pense que la première chose est de dire merci aux fans pour l’accueil réservé à moi et à l’équipe”, a-t-il déclaré.

« J’étais vraiment content de la réaction des joueurs ; évidemment, nous ajustons un peu en deuxième mi-temps – la position des demi-centres et la position de Richarlison.

“Mais l’essentiel était la mentalité des joueurs, la détermination qu’ils ont mise pour défier chaque ballon et les fans quand nous avons marqué le but étaient derrière et c’est vraiment agréable en tant que manager de voir cette collation entre les joueurs et aussi la connexion avec les fans.

Doucoure a ouvert son compte pour la saison et en a besoin de quatre de plus pour atteindre l’objectif fixé par Benitez

Bien que Dominic Calvert-Lewin ait parfois pillé des buts pour le plaisir la saison dernière, l’attaquant anglais était parfois presque la seule menace offensive pour les Toffees.

Ainsi, voir Doucouré ouvrir son compte pour la saison a donné beaucoup de confiance au patron espagnol et a mis l’international français sur la bonne voie pour atteindre son objectif pour la saison.

“Oui, ils doivent marquer des buts, ils le savent”, a-t-il poursuivi. «Je lui ai dit qu’il devait marquer au moins cinq buts.

« Il doit donc continuer à pousser et ensuite essayer de marquer plus de buts.

“Nous parlions du coin inférieur et il l’a mis dans le coin supérieur, tellement content de ça!”

