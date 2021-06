Rafael Benitez « se rapproche » du poste d’Everton malgré la réaction des fans contre l’ancien manager de Liverpool et « l’inquiétude » d’autres membres du conseil d’administration concernant la nomination

in

Rafa Benitez est «de plus en plus proche» d’être nommé nouveau directeur d’Everton, selon talkSPORT.

Et un accord pour faire venir l’ancien patron de Liverpool pourrait même être conclu avant la fin de ce week-end.

Benitez a passé six ans à Liverpool de 2004 à 2010 et il devrait maintenant rejoindre la moitié bleue du Merseyside

Il y avait des doutes sur la décision controversée d’Everton cette semaine, les nouvelles se taisant.

On pense que le propriétaire de Toffees, Farhad Moshiri, prenait le temps de mesurer la réponse des supporters, après une réaction de colère à la suite de leur approche pour l’ancien chef de Liverpool.

Des bannières classées X sont apparues à l’extérieur du domicile d’Everton, avec l’un des messages les plus polis à l’ex-patron des Reds : ” Benitez n’est pas le bienvenu “.

L’approche d’Everton pour les Benitez a également divisé les opinions avec les experts, avec des accusations selon lesquelles l’ancien patron de Chelsea, du Real Madrid et de Newcastle United utilise les clubs comme « tremplins » pour obtenir des emplois plus importants.

Et il est maintenant entendu que Moshiri a décidé de faire avancer l’accord à la suite de discussions prolongées avec l’Espagnol.

Cependant, il semble que tout le monde au club ne soit pas d’accord sur la poursuite de Benitez.

D’autres membres du conseil d’administration d’Everton seraient “préoccupés” par l’approche, en particulier à la suite de la réaction de colère des supporters avec des banderoles volatiles dirigées contre l’ancien manager de Liverpool érigées aux portes de Goodison Park.

getty

Moshiri devrait aller de l’avant avec la nomination de Benitez malgré l’opposition de certains membres du conseil d’administration d’Everton

Mais il semble que Benitez ait suffisamment impressionné Moshiri pour que le chef des Toffees aille de l’avant, choisissant de choisir l’Espagnol plutôt que Nuno Espirito Santo, qui serait désormais proche du poste de Tottenham.

Alex Crook de talkSPORT nous a apporté les dernières nouvelles sur l’accord vendredi matin, déclarant aux hôtes de Breakfast Alan Brazil et Ray Parlour :

“J’ai vu cela décrit comme” la nomination qui divisera une ville “, mais Rafa Benitez se rapproche de plus en plus d’être nommé directeur d’Everton.

« Et cela pourrait arriver avant le week-end.

“Nous vous avons dit la semaine dernière que c’était très proche, mais tout s’est un peu calmé cette semaine – le propriétaire d’Everton, Farhad Moshiri, s’est procuré un peu de temps en aspirant les protestations des supporters.

getty

Benitez a précédemment qualifié Everton de ” petit club ” lorsqu’il était manager de Liverpool Simon Jordan dit que Rafa Benitez n’est plus un ” manager d’élite ” mais pense que l’Espagnol serait intéressé par le poste de manager d’Everton malgré la connexion avec Liverpool

« Il décidait si c’était la bonne façon de procéder, mais il semble qu’il ait décidé que ce sera le cas.

« La clé de tout cela était que, contrairement à Nuno Espirito Santo qui était également en pourparlers avec Everton, Benitez n’apporte pas le même niveau d’entourage en termes de nombre de ses employés, il est heureux de travailler avec une partie de l’équipe existante. , dont Duncan Ferguson.

“Ferguson est une légende du club et est adoré par les Evertoniens et Rafa Benitez est assez intelligent pour savoir que s’il peut l’inclure dans son nouveau look d’équipe de direction, cela pourrait gagner certains de ces fans qui doutent.

“Cependant, je pense que certains membres du conseil d’administration d’Everton sont préoccupés par la réaction des supporters, nous avons vu des bannières assez hostiles érigées à l’extérieur de Goodison Park.”