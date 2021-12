Rafael Benitez sera « dévasté » par la forme d’Everton alors que Sam Allardyce souligne la « pétulance » de Richarlison

Les choses ne sont pas très douces en ce moment pour les Toffees après que Rafael Benitez a vu son équipe d’Everton succomber à une nouvelle défaite, cette fois contre Crystal Palace.

Après une forme épouvantable, Benitez pensait avoir franchi le cap avec une victoire sur Arsenal pour assurer son premier triomphe depuis septembre.

.

Le retour de Benitez dans le Merseyside a été un cauchemar jusqu’à présent

.

Allardyce avait également l’expérience de la gestion des Toffees

Ce résultat impressionnant, cependant, n’a pas conduit à un autre alors qu’un Conor Gallagher a marqué un doublé lors d’une victoire 3-1 pour les Eagles, ramenant Everton sur terre avec une bosse.

C’est maintenant une victoire sur dix pour l’ancien patron de Liverpool Benitez et alors qu’il subira une pression énorme pour renverser la vapeur, Allardyce a déclaré au petit-déjeuner de talkSPORT que ce n’était pas seulement à cause de l’entraîneur.

« Il serait dévasté », a déclaré l’ancien manager des Toffees.

«Je pense que l’homme, avec son expérience et ce qu’il a fait et où il a évolué dans le monde du football, les gens se seraient attendus à ce qu’il fasse beaucoup plus qu’il ne fait en ce moment.

.

Pour un homme de son expérience, Benitez aurait voulu faire bien mieux à Everton jusqu’à présent

« Je pense que comme tout le reste, vous ne pouvez être aussi bon que vos joueurs et c’est le facteur auquel nous devons tous faire face.

« Malheureusement, les joueurs d’Everton ne performent pas au niveau qu’ils ont certainement commencé au début de la saison.

«Comme toujours, si vous avez quelques blessures, cela n’aide pas, cela peut arrêter votre course en bonne forme, mais cette course les a certainement plongés dans une situation vraiment grave.

« Une victoire sur dix et c’est quelque chose qui, à Everton, sera sérieusement examiné. Vous obtenez une mauvaise course, normalement vous ne durez pas très longtemps, vous devez donc attendre et voir ce qui se passe avec celle-là.

.

Allardyce a de la sympathie pour Benitez, car il a déclaré que les blessures des joueurs clés perturberaient une saison

Sans aucun doute, la confiance est très faible à Everton en ce moment, mais cela dit, le comportement de Richarlison lorsqu’il a été remplacé contre Palace était quelque chose qui n’aidera pas les Toffees, selon Allardyce.

« Vous savez, quand vous voyez Richarlison faire ce qu’il fait, ce n’est pas la meilleure chose que vous voulez en tant que manager quand il commence à secouer la tête.

« Vous regardez cette situation et c’est la dernière chose dont Rafa a besoin pour le moment, un individu comme celui-ci montrant juste de l’irritation.

« Cela peut se répercuter dans le monde entier dans la presse disant que le manager a perdu les joueurs et ce genre de choses. »

