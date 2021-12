Rafael Benitez s’est préparé à la décision « difficile » de Dominic Calvert-Lewin; fournit la mise à jour de Lucas Digne

Rafael Benitez pourra peut-être accueillir à nouveau Dominic Calvert-Lewin pour Everton pendant la période des fêtes, mais pourrait le faire plus tôt qu’il ne le souhaiterait.

Calvert-Lewin n’a pas joué pour Everton depuis août en raison d’une blessure. Il a été un gros raté pour l’équipe de Benitez. Maintenant, l’attaquant est sur le point de revenir à l’action. Cependant, d’autres circonstances peuvent affecter les plans du gestionnaire pour lui.

Benitez fait face à un manque de personnel à l’approche du voyage du lendemain de Noël d’Everton pour affronter Burnley. Par conséquent, Calvert-Lewin pourrait avoir plus de responsabilités que Benitez voudrait lui donner à ce stade de sa réintégration.

« C’est assez dangereux pour nous ; peut-être que quelqu’un doit prendre ses responsabilités », a déclaré Benitez.

« Ce n’est pas moi, le manager, qui veux jouer les meilleurs joueurs à chaque match, mais quelqu’un doit considérer qu’en raison des circonstances de ce match, nous devons jouer des joueurs qui ne sont peut-être pas prêts, qui ont peut-être des coups ou des problèmes ou peut-être devoir jouer hors de position.

« C’est une décision difficile pour nous, mais je suis heureux de voir Dominic s’entraîner avec l’équipe et j’espère qu’il ira bien. »

Dans l’ensemble, cependant, Benitez pense que la Premier League aurait dû reporter son prochain match.

Les règles stipulent que tant que les clubs ont 13 joueurs de champ en forme et un gardien de but, ils peuvent remplir leurs matchs. Benitez dit qu’il a neuf joueurs de champ disponibles et trois gardiens de but. Par conséquent, il ne pense pas qu’il soit juste pour eux de jouer contre Burnley.

« Nous avons six blessures et cinq joueurs avec Covid », a déclaré Benitez. « Je pense que ce n’est pas juste.

«Avec les blessures et les points positifs que nous avons eus, nous nous attendions à ce que le match soit reporté. Maintenant, je dois me demander si j’ai 11 joueurs en forme et où puis-je les mettre. Je suis donc vraiment surpris que nous jouions à ce jeu.

«Nous avons des joueurs qui ont des coups. Nous devons les pousser et nous devons jouer contre des joueurs qui ne sont peut-être pas en forme. Qui assumera la responsabilité si quelque chose arrive ?

« Mon travail principal maintenant est de trouver 11 joueurs aux bons postes pour qu’ils puissent rivaliser avec Burnley. Ce n’est pas facile. »

Kylian Mbappe surprise: l’attaquant devrait désormais rester au PSG dans un énorme demi-tour

Benitez pourrait faire revenir Digne

L’un des joueurs qui pourraient être disponibles est Lucas Digne. L’arrière gauche a été lié à un éloignement du club après un accrochage avec Benitez à l’entraînement.

Le Français n’a plus joué depuis le 1er décembre et les rumeurs courent à son sujet le club signe Vitaliy Mykolenko pour le remplacer.

Benitez n’a pas souhaité commenter sa poursuite du joueur du Dynamo Kiev. Mais il a confirmé que Digne est en lice pour jouer contre Burnley dans l’état actuel des choses.

« Pour le moment, oui », a-t-il déclaré.

« Je ne sais pas ce qui va se passer avant le match, mais pour le moment, oui.

« Je veux être très clair : depuis le tout début, Lucas a été un acteur clé pour nous.

« C’est un joueur important et il travaille fort pendant les matchs et les entraînements. Il ne s’agit pas du manager ou du joueur, il s’agit des fans et du club.

« Lucas est notre joueur. Les autres acteurs du marché, tout le monde peut en parler, mais mon souci principal est de me concentrer sur les joueurs que j’ai et les joueurs qui sont disponibles.

« Lucas est l’un de ces joueurs, alors j’espère qu’il pourra être disponible. »

LIRE LA SUITE: Everton prépare le transfert d’un jeune « incroyable » de 20 millions de livres sterling