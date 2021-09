Rafael Cordeiro est content de la performance de Giga Chikadze : “Il va aller très loin, il est déjà en ligne pour se battre pour la ceinture

L’entraîneur Rafael Cordeiro était très satisfait de la performance du combattant Giga Chikadze samedi dernier au UFC Fight Night Las Vegas 35, lorsque le Géorgien a éliminé le Brésilien Edson Barboza dans le combat principal de la nuit.

«Tout d’abord, je veux montrer tout mon respect pour Edson, qui était devant Giga dans le classement et a accepté ce combat. Les gens quand ils sont dans le classement veulent se battre avec celui qui est devant eux, parce qu’ils veulent se battre pour le titre. Quand Edson a fait ce pas en arrière en prenant quelqu’un qui était derrière lui, il ne savait pas si ce serait un pas en arrière ou pas, mais son courage d’accepter, non pas par peur de Giga, mais à cause de la position dans le classement , peut être une erreur. C’est un risque, car tout le monde ne l’accepte pas », a analysé le coach en concertation avec le site Combate.

“Je suis très heureux. Giga grandit, ce sont sept victoires consécutives avec des performances de personnes formidables. C’est un gars qui vient de rejoindre l’UFC et il est déjà en ligne pour se battre pour la ceinture. Nous sommes très satisfaits du travail effectué. Nous sommes une équipe et ce garçon est comme un fils pour moi. La fierté que je ressens aujourd’hui va sûrement très loin. Je suis très heureux”dit Cordeiro, qui ne cachait pas sa satisfaction de la victoire de son élève.

« Nous devons nous préparer de mieux en mieux. Nous devons nous préparer pour le prochain main event, je pense que ce sera le premier d’une longue série », a déclaré le leader de Kings MMA.

Avec la victoire sur Barboza, l’entraîneur comprend que Chikadze sera surveillé de plus près par les autorités de l’UFC. « Asseyons-nous et voyons ce qui se passe ensuite, et tout peut arriver. Giga a montré aujourd’hui qu’on ne peut plus douter de lui“, mentionné.

«Celui qui a parié sur Barboza aujourd’hui, avec tout le respect que je lui dois, a perdu de l’argent et l’a regretté. Il est temps de regarder Giga avec un peu plus d’affection car il a de l’avenir », Colline.

