Rafael Devers bat le record de coups de circuit de l’immortel Ted Williams

Le Dominicain de la Red Sox de Boston, Rafaël Devers, frappé une paire de circuits plus tôt dans la journée contre les Indians de Cleveland et battu un record établi par le joueur légendaire, Ted Williams.

En jouant entre Red Sox et les Indiens de Cleveland, Rafael Devers a frappé ses 31e et 32e circuits de la saison 2021 de Grandes ligues, étant son # 9 home run multiple game avec cette organisation et dépassant ainsi le Hall of Famer, Ted Williams.

Devers Dans la première et la septième manche, il a exécuté le tangage des Indiens et depuis ses débuts dans le MLB En 2018, il s’agit du neuvième match avec plus d’un circuit, le troisième pour un joueur aux États-Unis. Red Sox et avec lequel il a dépassé les huit qu’il a atteints dans sa carrière légendaire Willian.

On pourrait dire que ce 2021 le dominicain de la Red Sox marque sa meilleure saison dans le MLB et grâce à sa grande attaque, il est l’un des Latinos avec les meilleurs chiffres cette année, même s’il est à un circuit d’obtenir son meilleur record dans ce département.

Maintenant, Rafael Devers est un jeu multi-homer de Mookie Betts (10) et trois de Jim Rice (12) comme le Red Sox avec plus de rencontres de ce domaine dans le baseball de Grandes ligues.

Voici les home runs et les données :

Rafael Devers a atteint son neuvième match en carrière à plusieurs circuits, battant Ted Williams pour le troisième plus grand nombre par un joueur des Red Sox avant son 25e anniversaire (Jim Rice-12, Mookie Betts-10). – Red Sox de Boston (@RedSoxBeisbol) 29 août 2021

Après ce record de home run, “Carita” Devers atteint 0,277 lors de la saison 2021 de MLB, avec 131 coups sûrs, 96 points produits et 82 points marqués, le tout en 126 matchs avec le Red Sox, ce qui équivaut à un total de 473 présences au bâton.