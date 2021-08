Rafael Devers reste ferme pour prendre la tête des remorques

Une partie qui a marqué le jeu de Rafael Devers, Il a été sage de remorquer des courses. Qui a pris ce leadership samedi dernier, dans ce qui a été un combat côte à côte contre son compatriote Vladimir Guerrero Jr.

Après un match de quatre points produits samedi, où le Red Sox a battu les Orioles de Baltimore 15-2 dans le MLB, Rafael Devers eu comme rupture du match pour revenir au leadership parmi tous les joueurs RBI dans le Grandes ligues.

Ajoutant quatre samedi, Rafael Devers a laissé des marques de 89 points produits au total, en contraste direct avec ses 115 remorques pour 2019. Qui, à une distance minimale, est en tête de Guerrero Jr., tandis que trois de José Abreu en troisième place.

Le même samedi Rafael Devers Il a envoyé son 29e home run de l’année, ce qui le place aux côtés de Salvador Pérez à la cinquième place parmi les leaders de la MLB. Aussi, le Dominicain, à égalité avec Ozzie Albies en sixième position de double parmi les leaders départementaux de la ligue avec environ 31 coups sûrs sur deux bases au total.

Coup de 424 pieds ! 📏 # Red Sox pic.twitter.com/yizbHGBmfB – Red Sox de Boston (@RedSoxBeisbol) 14 août 2021

Ces données totales ne représentent qu’une infime partie de la puissance de la surnommée “Carita”. Qui avec son .569 en pourcentage de coups, s’est avéré être l’un des frappeurs extra-base de la ligue, en plus de représenter les caractéristiques d’un « coffre-fort » avec son .360 en moyenne de base. Ceci en seulement la saison de 26 ans du frappeur le plus dangereux du monde. Red Sox et l’un des gauchers les plus dangereux de DÉJÀ appelé dans l’ensemble MLB.