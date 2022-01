Rafael Dos Anjos cherche à se venger avec Tony Ferguson en février

Tony Ferguson contre Rafael Dos Anjos à l’UFC en 2016

Rafael Dos Anjos et Tony Ferguson se sont battus pour la première fois en 2016, remportant « El Cucuy » par décision unanime et étant le combat de la nuit. Le Brésilien venait de perdre le championnat du monde des 155 livres et l’Américain remportait sa neuvième victoire consécutive ; dans son prochain combat, il remporterait le titre de division intérimaire.

Ils sont actuellement dans des situations très différentes, mais le premier est numéro six et le second est numéro sept au classement. Il serait logique qu’ils s’affrontent, bien que pour l’instant tout le monde puisse deviner s’ils le feront. Bien qu’il semble clair que ça n’arrivera pas en février quand il veut avoir le match revanche RDA (via Twitter).

«Tony Ferguson, avez-vous des projets pour le 19 février ? Pour ma part, l’UFC a le feu vert.

Et en plus, Ferguson ne semble pas intéressé. Il a répondu en disant qu’il consultera sa secrétaire.

Ahhh Hahhhhhh Un collègue Chucka ‘Laissez-moi vérifier avec mon secrétaire S’il vous plaît🦸‍♂️Attendez… .. laaaa daaaa dahhhhhh…. dahhh daaa dahhhhh. Duuuuu duuuuuuuuuuuuuu dooooooooooo 🎶😎🎶 -CSO- 🇺🇸🏆🇲🇽 pic.twitter.com/X0yHSwmMEt – Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) 2 janvier 2022

Mais Rafael Dos Anjos continue de faire pression :

Avec moins de deux mois avant le 19 février, le Brésilien devra trouver quelqu’un qui souhaite entrer dans le combat à court terme. C’est pourquoi il sera très probablement exclu de l’événement qui se tiendra alors.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/