Rafael Dos Anjos pense qu’il est toujours sur le radar de Conor McGregor

in

En dehors de la rivalité et de l’attention, ils génèrent toujours leurs combats, sans intention d’offenser, Cela n’aurait aucun sens que Conor McGregor veuille se battre avec Rafael Dos Anjos. Parce que le natif brésilien a perdu quatre de ses six derniers combats et est septième dans la division des poids légers, donc je ne lui donnerais pas une chance au championnat du monde des 155 livres, ce que veut le natif irlandais.

Conor McGregor pense-t-il à Rafael Dos Anjos ?

Mais l’ancien champion pense que “The Notorious” l’a sur son radar., comme je le disais récemment à AG Fight.

Avis

“je pense que ça va revenir. Sa blessure était à l’os, il n’a rien à articuler. ‘Marretta’ (Thiago Santos) s’est fait exploser les ligaments du genou et s’est à nouveau battu. C’est comme quand je me suis cassé la mâchoire. C’est os à os.

“C’était une blessure grave, mais ce sera plus fort qu’avant. Je pense qu’il va revenir, faire des combats et Je suis un gars qui devrait être sur ton radar. C’est un gars qui choisit ses combats et décide qui il va combattre.

«Il y a eu un désaccord à la pesée avec moi, il est venu marcher derrière moi pour me tapoter la tête, ou faire quelque chose, mais je l’ai vu du coin de l’œil et je me suis levé, il y avait du stress«.



Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité