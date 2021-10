Rafael Lozano, jeune champion d’Europe

Communiqué de presse

Histoire. Image de balise Rafael Lozano a été proclamé champion d’Europe des jeunes à Budva, au Monténégro, après avoir battu le Russe en finale des -48 kg Nikita Polukhin. Le combat, très tendu et verrouillé, a été mené par les Espagnols par décision partagée malgré un point qui lui a été retiré au premier tour. N’oublions pas que Rafa est un jeune de première année.

Le moment est historique. C’est la première fois qu’un représentant espagnol remporte l’or dans un championnat international de catégories inférieures. Ces dernières années, des bronzes et des argents avaient été obtenus, mais l’or résistait jusqu’à aujourd’hui.

L’autre représentant national de la finale d’aujourd’hui, le Castellón Franck Martinez, a obtenu l’argent en -67 kg après avoir chuté en finale contre le combattant ukrainien agressif Bozorboi Matyakubov. Un point pris à Frank au dernier tour, certifiait la victoire de l’homme de l’Est.

La défaite ne devrait cependant pas assombrir le formidable championnat que l’Espagnol a marqué, l’une des agréables surprises.

L’Espagne a donc récolté un prix de quatre médailles au Championnat d’Europe des jeunes. A l’Or de Rafael Lozano et à l’Argent de Frank Martínez, il faut ajouter le Bronzes accompli par Juan Pantoja, à -54 kg, et par Laura Barceló à -48 kg. Il faut souligner qu’il s’agit de la deuxième médaille européenne dans les courses de Juan et Laura.

La boxe espagnole se concentre désormais sur les élites mondiales masculines qui débuteront à Belgrade, en Serbie, à partir de demain 24 octobre.