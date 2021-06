Rafael Nadal remporte la 30e de finale de Roland-Garros

06/04/2021 à 00:00 CEST

L’Espagnol Raphael Nadal, numéro 3 de l’ATP et tête de série numéro 3, a rempli les pronostics en s’imposant par 6-0, 7-5 et 6-2 en deux heures et dix-neuf minutes au joueur de tennis français Richard Gasquet, numéro 53 de l’ATP, lors de la 30e de finale de Roland-Garros. Avec ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire du joueur en seizièmes de finale du tournoi.

Pendant le match, l’Espagnol a réussi à casser le service de son adversaire 7 fois, a eu une efficacité de 58% au premier service, a commis 3 doubles fautes et a réalisé 69% des points de service. Quant au joueur de tennis français, il a réussi à casser le service une fois, son efficacité était de 53%, il a fait 4 doubles fautes et a obtenu 49% des points de service.

L’Espagnol jouera en seizièmes de finale de la compétition contre le joueur de tennis britannique Cameron Norrie, numéro 45, samedi prochain à partir de 11h00, heure espagnole.

La célébration du tournoi Paris (Roland-Garros Indiv. Masc.) se déroule du 24 mai au 13 juin sur terre battue en plein air. Au total, 238 joueurs de tennis participent à cette compétition et un total de 128 entrent dans la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à surmonter la phase précédente du championnat et les joueurs invités.