Rafael Nadal reste aux portes de la finale de Roland-Garros

11/06/2021 à 23h45 CEST

Le joueur de tennis espagnol Raphael Nadal, numéro 3 de l’ATP et tête de série numéro 3, a subi une défaite 3-6, 6-3, 7 (7) -6 (4) et 6-2 en demi-finale de Roland-Garros en quatre heures et seize minutes contre Novak Djokovic, Serbe, numéro 1 de l’ATP et tête de série numéro 1. Avec ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire du joueur en finale du tournoi.

Les statistiques sur le match montrent que le joueur serbe a réussi à briser le service de son adversaire 8 fois, a obtenu un premier service de 65%, a commis 3 doubles fautes, remportant 59% des points de service. Quant au joueur espagnol, il a réussi à casser 6 fois le service de son adversaire, obtenu 65% d’efficacité, commis 8 doubles fautes et réussi à remporter 53% des points de service.

En finale, le tennisman serbe affrontera le Grec Stefanos Tsitsipas, numéro 5 et tête de série numéro 5, dimanche prochain à partir de 15h00, heure espagnole.

Le tournoi Roland-Garros Indiv. Masc. Il se déroule sur terre battue extérieure et au cours de celui-ci un total de 238 joueurs de tennis s’affrontent et un total de 128 arrivent à la phase finale, parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont passé les phases précédentes du tournoi et le invités. De plus, il se déroule du 24 mai au 13 juin à Paris.