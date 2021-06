Rafael Nadal sera en 30e de finale de Roland-Garros

01/06/2021

Le à 23h30 CEST

L’Espagnol Raphael Nadal, numéro 3 de l’ATP et tête de série numéro 3, a rempli les pronostics en s’imposant par 6-3, 6-2 et 7 (7) -6 (3) dans deux heures et vingt-sept minutes pour Alexei Popyrin, joueur de tennis australien, numéro 63 de l’ATP, au soixante-quatrième tour de Roland-Garros. Avec ce résultat, la joueuse de tennis prend la place pour la 30e finale de Roland-Garros.

Le joueur australien a réussi à casser le service une fois, tandis que Nadal l’a fait 4 fois. De même, le joueur espagnol a réalisé un premier service à 63% et a commis 5 doubles fautes, réussissant à remporter 72% des points de service, tandis que les données de son rival sont de 57% d’efficacité, 5 doubles fautes et 64% de points obtenus au service.

Lors de la 30e finale, Nadal affrontera le joueur français Richard Gasquet, numéro 53.

Le tournoi se déroule à リ entre le 24 mai et le 13 juin sur terre battue en plein air. Au total, 238 joueurs de tennis participent au tournoi. La phase finale est composée de 128 joueurs parmi ceux directement classés, ceux qui ont surmonté les tours précédents du championnat et les joueurs invités.