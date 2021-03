Rafael van der Vaart a écrasé Jack Wilshere à deux reprises lors du mémorable derby Tottenham vs Arsenal au nord de Londres en 2011 et a eu des conseils pour le jeune milieu de terrain

Pour les fans de Tottenham, c’était une chose de beauté.

Il y a dix ans, le favori de White Hart Lane, Rafael van der Vaart, a non pas une fois, mais deux fois mangé Jack Wilshere lors d’un derby au nord de Londres en avril 2011.

Getty Images Van der Vaart a frappé Wilshere à deux reprises lors d’un derby du nord de Londres en 2011 et a eu quelques mots d’encouragement en humiliant son adversaire.

Au cours de ses deux années à White Hart Lane, le Néerlandais a été un énorme succès auprès des fans et Van der Vaart est allé jusqu’à dire que quitter le club était une erreur.

En 63 matchs de Premier League entre 2010 et 2012, il a marqué 24 fois, avec le match contre les rivaux amers Arsenal un moment fort.

S’adressant à Four Four Two en 2018, on a demandé à Van der Vaart si Wilshere, 19 ans à l’époque et un joueur que les fans des Spurs adoraient détester, avait dit quelque chose après l’humiliation.

«Je ne me souviens pas qu’il m’ait dit quoi que ce soit», a-t-il dit. «Tout ce dont je me souviens, c’est ce que je lui ai dit par la suite:« Ferme tes jambes la prochaine fois! »»

Van der Vaart sur le derby «Je n’ai jamais rien eu contre Arsenal, mais quand j’ai rejoint les Spurs, j’ai essayé d’en apprendre davantage sur les traditions du club et j’ai vite découvert l’ampleur du match. «J’essaie toujours de me plonger dans les émotions des fans, et dans les derbies contre Arsenal, j’ai essayé de redonner aux fans des Spurs un peu de fierté. «Je voulais qu’ils aient quelque chose à encourager au travail le lendemain matin.»

Mais c’est un jeu dont il se souvient avec tendresse pour d’autres raisons aussi. «J’ai eu l’un de mes meilleurs matchs ce soir-là. Nous sommes allés 1-0, j’ai marqué l’égalisation, mais ensuite nous avons laissé passer deux avant de le ramener à 3-3, avec moi marquant un autre but.

«Luka Modric a raté une grosse occasion de porter le score à 4-3 vers la fin, ce qui était dommage car nous devions gagner. Je ne pense pas que les supporters aient souvent vécu un derby aussi bon que celui-là – c’était un match incroyable.

Bien que les Spurs n’aient pas remporté ce derby palpitant, Van der Vaart a été impliqué dans un autre mémorable lorsque les Spurs ont remporté la première fois en 17 ans chez leurs rivaux.

Il a marqué, tout comme Gareth Bale dans un superbe retour de 2-0 à la mi-temps pour gagner 3-2.

Van der Vaart, qui a pris sa retraite en 2018, a également expliqué que son passage en Premier League était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée dans le football.

Son arrivée du Real Madrid en 2010 a d’abord étonné les supporters le jour de la date limite de transfert et il s’est rapidement inscrit dans le folklore grâce en partie à sa tendance à marquer dans le derby du nord de Londres.

Immédiatement joueur clé, il a tout de suite montré sa créativité et ses capacités devant le but, marquant trois buts lors de ses quatre premiers matchs de Premier League.

Et il a révélé que jouer sous Harry Redknapp était également amusant.

Andy Cole fait l’éloge de l’ex-défenseur de Tottenham Ledley King et dit qu’il aurait joué pour Manchester United sans des problèmes de blessures

« Quel manager, il nous a juste fait profiter de nos matchs », a-t-il déclaré, rappelant que son équipe parlait avant un match de Ligue des champions au Bernabeu.

«Avant le Real Madrid, le discours d’équipe dont je me souviens était le même que depuis toujours – il a juste dit:« C’est une excellente équipe, sans aucun doute, nous avons aussi une excellente équipe. Nous avons de grands joueurs ici et de nos jours, nous pouvons les battre ».

«C’est ainsi qu’il voyait le football et j’aime un manager qui voit le match de cette façon. C’était vrai, mais il nous fallait aussi 11 contre 11 pour avoir une chance.