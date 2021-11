Rafamel Falcao revient au Santiago Bernabéu huit ans après avoir remporté la Copa del Rey

11/04/2021 à 19:34 CET

Le Colombien Radamel Falcao revient ce lendemain de LaLiga Santander au Santiago Bernabéu, un stade qu’il connaît bien et dont il garde un bon souvenir, depuis Lors de sa dernière visite, le 17 mai 2013, il a remporté la Copa del Rey avec l’Atlético de Madrid.

Falcao, qui est revenu il y a seulement deux mois dans la Ligue espagnole pour porter le maillot du Rayo Vallecano, fait face à un duel spécial contre le Real Madrid, un rival qui a été mesuré quatre fois, portant toujours les couleurs de l’Atlético de Madrid.

Huit ans depuis l’assaut des colchoneros sur le Santiago Bernabéu en finale de la Copa del Rey

Sur les quatre matchs joués contre le Real Madrid En trois, il a perdu et en un seul il a célébré la victoire, lors de la finale de la Copa del Rey en 2013, lorsque l’Atlético de Madrid a pris d’assaut l’arène blanche et a gagné 1-2 en finale pour soulever le trophée des champions. Dans ce match, le Colombien a commencé, a joué les quatre-vingt-dix minutes mais a été laissé sans marquer. Les deux buts de son équipe étaient de Diego Costa et du Brésilien Joao Miranda.

De ce Real Madrid que Falcao a affronté Il ne reste que quatre joueurs dans l’équipe blanche : Le Brésilien Marcelo, l’international espagnol Nacho Martínez, le milieu de terrain croate Luka Modric et l’attaquant français Karim Benzema.

Auparavant, Falcao s’était déjà rendu au Santiago Bernabéu, le 1er décembre 2012. Lors de ce match de championnat, l’Atlético s’était incliné 2-0 face au Real Madrid. Les deux autres fois où Falcao a affronté le Real Madrid étaient au Vicente Calderon et Les deux matchs, ceux correspondant aux saisons 2011-2012 (1-4) et 2012-2013 (1-2), se sont soldés par des défaites, bien que les deux buts de l’Atlético aient été l’œuvre du tireur de café.

Désormais, dans les rangs du Rayo Vallecano, Falcao se rend pour la troisième fois au stade Santiago Bernabéu au milieu d’une deuxième jeunesse. Il le fait dans un bon moment sportif avec l’équipe franjirrojo, avec laquelle il ajoute quatre buts en sept matchs et 322 minutes de compétition. L’attaquant expérimenté a de nouveau vu la porte contre le FC Barcelone lors de la victoire 1-0 à l’Estadio de Vallecas.