Raffaella Carrá, célèbre chanteuse italienne, décède à 78 ans – El Sol de México

in

La célèbre chanteuse, danseuse, chorégraphe et présentatrice de la télévision italienne Raffaella Carrá est décédée à l’âge de 78 ans, ont rapporté lundi des sources de la presse italienne.

Célèbre pour ses années de travail à la télévision publique RAI, Carrá, de son vrai nom Raffaelloa Pelloni, était populaire non seulement en Italie mais aussi en Espagne et en Amérique latine, en particulier en Argentine, au Chili, au Mexique et au Pérou.

Née à Bologne (nord de l’Italie) en 1943, “La Carrá”, comme on l’appelait autrefois, débute sa carrière à l’âge de neuf ans, puis se forme à la danse.

“Raffaella nous a quittés. Il est parti dans un monde meilleur, où son humanité, son rire inimitable et son talent extraordinaire brilleront à jamais”, a écrit Sergio Iapino, son partenaire sentimental, en annonçant sa mort, des suites d’une maladie, au Agence de presse italienne Ansa.

➡️ Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les notes les plus pertinentes dans votre e-mail

Dans sa jeunesse, elle a même été courtisée par Frank Sinatra, avec qui elle a partagé le décor du film Von Ryan’s Express.

Elle n’a jamais eu d’enfants et c’est pourquoi elle a adopté plusieurs enfants à distance dans différentes parties du monde, suscitant la polémique.

Ses tubes les plus connus sont “Tuca Tuca”, censuré par le Vatican, ainsi que “Caliente, caliente”, “En amour, tout commence”.

La figure emblématique italienne était célèbre pour son coup de cheveux avec son cou, un geste qu’il a fait en dansant tout en chantant le refrain “A fare l’amore cominci tu”.

En 1975, il conquiert l’Espagne avec sa performance dans le programme “Mesdames et messieurs!” et cette même année, il a enregistré un album de compilation en espagnol.

Avec la télévision espagnole, TVE a présenté, entre autres, “La hora de Raffaella Carrà”, conquérir le public puis faire le grand saut en Amérique latine.

Dans les années 1980, il enregistre cinq émissions spéciales nommées « Millemilioni », coproduites par les télévisions d’État en Italie, en Russie, au Royaume-Uni, au Mexique et en Argentine. Chaque programme a été tourné dans la capitale de chacun des pays impliqués dans le projet : Rome, Moscou, Londres, Mexico et Buenos Aires avec des vidéos de leurs chansons les plus réussies.

➡️ Restez informé sur notre chaîne Google News

En 2013 et 2014, il participe en tant que coach au programme ‘La Voz’ en Italie et la même année il revient à la musique avec le single ‘Replay’, chanté en anglais.

L’artiste polyvalente était un symbole de liberté dans les années 60, 70 et 80 pour ses chorégraphies sensuelles et sa mort a déclenché des messages de tristesse dans toute l’Italie.

“La dame de la télévision italienne s’en va. Une femme pleine de talent, de passion et d’humanité, qui nous a accompagnés toute notre vie. Au revoir Raffaella”, a écrit le ministre de la Culture, Dario Franceschini.