Raffaella Carrà, chanteuse italienne, décède à 78 ans – El Sol de México

La chanteuse italienne Raffaella Carrà, connue pour ses chansons telles que “Fiesta”, “En amour, tout commence”, “Tu dois venir au sud” et “Hot, hot”, est décédée à l’âge de 78 ans, la Les médias italiens ont rapporté aujourd’hui.

La noticia la ha dado el que fuera su pareja Sergio Iapino, que ha señalado en un mensaje: “Raffaella nos ha dejado, nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán pour toujours”.

Iapino a expliqué à l’agence de presse Ansa qu’il était décédé à 16h20 heure locale, des suites d’une maladie qui attaquait son corps depuis un certain temps et dont il n’a pas donné plus de détails, et l’a décrite comme une “inhabituelle femme mais douée d’une étonnante simplicité “qu’elle n’avait pas d’enfants mais disait toujours en avoir des milliers”.

On ignore pour le moment où ni où auront lieu les funérailles, mais Iapino a reconnu qu'”il avait demandé un simple cercueil en bois inachevé et une urne pour contenir ses cendres”.

Elle est née sous le nom de Raffaella María Roberta Pelloni, de son vrai nom, le 18 juin 1943 à Bologne (Émilie-Romagne, centre) et à 10 ans elle s’installe à Rome, où elle commence à prendre des cours de danse classique.

Carrà était très aimé dans le monde entier. Sa spontanéité a d’abord conquis l’Italie, puis l’Espagne, où il est devenu un mythe dans la société espagnole conservatrice du milieu des années soixante-dix, et de là il a fait le saut en Amérique latine, où il a tourné les programmes télévisés les plus importants.