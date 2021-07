Raffaella Carrà décède à 78 ans

MADRID, 5 juil. (EUROPA PRESS) –

Actrice, chanteuse, danseuse et chorégraphe Raffaella Carrà est décédé à son domicile de Rome ce lundi à 78 ans après une longue maladie, comme l’a révélé son partenaire Sergio Iapino et recueilli par les médias italiens.

“Raffaella nous a quittés. Il est parti vers un monde meilleur, où son humanité, son rire inimitable et son talent extraordinaire brilleront à jamais.“, a-t-il déclaré dans un communiqué.

L’artiste, née à Bologne le 18 juin 1943, était une icône de la musique et de la télévision tant en Italie qu’en Espagne, pays dans lesquels elle a présenté divers programmes, la plupart sur la chaîne italienne RAI et à la télévision espagnole. , mais il a également fait des spéciaux dans des pays comme l’Argentine, le Chili, le Mexique et le Pérou.

Raffaella Maria Roberta Pelloni Il a eu 78 ans le 19 juin. La Carrà, comme on l’appelle dans le monde du spectacle, est née le 18 juin 19. À huit ans, elle rêvait déjà d’être chorégraphe. Elle est devenue une artiste complète : chanteuse, actrice, danseuse et présentatrice de télévision.

Pendant des décennies, il a été au sommet des charts non seulement en Italie et en Espagne, mais aussi en Amérique latine. De 76 à 82, il se consacre à aller de concert en concert dans toute la région. Il a également conquis la télévision et à partir de 2016, il a décidé de mener une vie tranquille loin des projecteurs, bien qu’en 2018 il ait sorti son dernier album avec des chansons de Noël.

Dans les années 80, ses provocations lui ont valu la censure du Vatican pour la danse de sa chanson ‘Tuca, tuca’ (1971) qui lui a valu le surnom de « nombril d’Italie ». Ses transgressions stylistiques l’ont également érigée en icône de la mode.

Sa décision de dire “non” à Frank Sinatra, avec qui elle a joué dans le film “Colonel Von Ryan”, à Hollywood en 1965, a marqué une nouvelle étape féministe. Avec ses chansons, elle est entrée dans le cœur et la conscience d’un monde qui revendiquait les droits des femmes.

Il a également été une source d’inspiration pour les homosexuels. La chanson ‘Lucas’, qu’il a sortie en 1978, a fini par devenir un symbole pour tous les homosexuels qui voulait sortir du placard et n’osait pas. Dans son activité télévisée, il a également interviewé des personnalités telles que Mère Teresa de Calcutta ou Rafael Alberti.

RAFFAELLA CARRÀ A RÉVOLUTIONNÉ L’ESPAGNE DANS LES 70

Les succès de la chanteuse, parmi lesquels figurent des chansons telles que ‘You have to come to the south’; ‘Quelle douleur’; ‘Adieu mon ami’; « Felicità, vous » ; ‘Chaud chaud’; ‘Fête’; « En amour, tout commence » ; ou « Rumore », sont restés en vigueur en Espagne depuis le début des années 1970.

La première apparition à TVE de Raffaella Roberta Pelloni, le vrai nom de la chanteuse, a eu lieu en 1975 dans le cadre de l’émission ‘Ladies and gentlemen’. A cette époque l’artiste était déjà célèbre en Italie, où la RAI est venue censurer l’image de son nombril exposé, comme le rapporte la RTVE.

Plus tard, son premier espace télé est arrivé en Espagne, c’était dans la seconde moitié des années 70 avec ‘La hora de Raffaella’, où elle était accompagnée par le Zoom Ballet. L’artiste s’est vu proposer d’être présentatrice après le « succès retentissant » obtenu lors de ses débuts dans « Mesdames et messieurs ».

En 1981, le chanteur italien a été interviewé par le présentateur Miguel de los Santos dans le programme ‘Live Portrait’, sur le plateau duquel Raffaella Carrà a interprété plusieurs chansons.

Déjà dans les années 90, l’artiste polyvalent présentait simultanément deux programmes sur La 1 de TVE : ‘Bonjour Raphaëlle’ Oui ‘A 8 ans avec Raffaella‘.

Raffaella Carrà a également été le protagoniste des carillons de 1998, dans lesquels il est entré dans la nouvelle année avec le présentateur Ramón García. A cette époque, l’artiste était déjà une star consacrée en Espagne.

Quatorze ans après la sortie de son dernier album, l’artiste italienne est apparue à la télévision espagnole pour présenter son nouvel album ‘Replay’, qu’elle a sorti en 2013.

Raffaella Carrà s’est retirée de la scène télévisuelle espagnole en présentant sur TVE le gala commémoratif des 60 ans de la télévision publique pour laquelle il a tant travaillé.

L’année dernière, les chansons de Raffaella Carrà Ils étaient à nouveau présents dans les cinémas espagnols, puisque le 2 octobre dernier est sorti le film ‘Explodes Exploits’, une comédie musicale se déroulant en Espagne dans les années 70 qui met en scène les succès de l’artiste italien.

