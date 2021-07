Raffaella Carrá est décédée à 78 ans : choc en Italie

. La chanteuse italienne Raffaella Carrá est décédée à l’âge de 78 ans.

Raffaella Carrá, chanteuse italienne mythique, est décédée ce lundi à l’âge de 78 ans, comme l’a confirmé son entourage à la presse italienne dans les dernières heures.

Selon l’agence ANSA, Sergio Japino, qui a été son partenaire pendant des décennies, a confirmé la mort de Carrá.

« Raffaella nous a quittés, il nous a quittés. Il est parti dans un monde meilleur, où son humanité, son rire inimitable et son talent extraordinaire brilleront à jamais”, a annoncé l’ex-partenaire de l’icône de la musique pop italienne.

