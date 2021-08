Raffinable lance une initiative de jeu et met de côté 150 000 $ pour soutenir NFT Gaming, P2E

Refinable, la place de marché NFT, a annoncé aujourd’hui la Refinable Games Initiative, un programme de l’industrie qui approfondira la collaboration avec les joueurs, les développeurs et la communauté Play-to-Earn (P2E) au sens large. Dans le cadre de cette actualité, la société a également annoncé l’allocation de 150 000 $ pour soutenir le développement de l’espace P2E, ainsi qu’un site Internet dédié pour engager la communauté.

Dans le cadre de cette initiative de jeu, la société fournit un certain nombre de services pour permettre une plus grande flexibilité, adaptabilité et avantages monétaires aux joueurs et aux développeurs, notamment :

Marché du jeu dédié Profils et collections de marque et vérifiés Intégration avec les configurations NFT existantes Redevances et intégration logique Frais de service personnalisés Services de conseil en contrats intelligents Accès accru aux liquidités Support marketing et communautaire

L’annonce de Refinable d’aujourd’hui reflète la croissance des jeux NFT et P2E dans leur ensemble. Ces derniers mois, l’industrie a connu une croissance remarquable, notamment Sky Mavis, développeur d’Axie Infinity, qui vaut désormais plus de 2 milliards de dollars et a vu le nombre d’utilisateurs actifs croître de 350 000 par mois.

Il est également intéressant d’observer l’essor du commerce NFT et P2E dans des régions telles que l’Asie du Sud-Est et l’Inde, en tant que moyen de plus en plus attrayant d’offrir des opportunités de revenus à de nombreux utilisateurs.

De plus, l’engouement pour cet espace attire également l’intérêt des investisseurs du monde entier ; Aux Philippines, Yield Guild Games (YGG) a récemment annoncé un investissement de 4 millions de dollars en série A, soutenu par le succès d’Axie Infinity, qui a fait que 29 000 de ses 70 000 téléchargements de jeux proviennent des Philippines.