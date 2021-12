Rafinha, un renfort pour rêver grand

24/12/2021 à 16:05 CET

Rafinha Alcántara et la Real Sociedad sont sur le point de signer une alliance plus que prometteuse pour les deux parties. Compte tenu de la baisse de performance subie par le Athlète de Madrid et le Barcelone Par rapport aux saisons précédentes, l’équipe ‘txuri-urdin’ ne veut pas rater l’occasion de se qualifier pour le Champions Ligue, une bataille qui semble plus ouverte que jamais.

Avec cet objectif ambitieux entre les sourcils, l’équipe de Saint-Sébastien est sur le point de clôturer officiellement l’incorporation de l’ancien joueur de Barcelone Rafinha, qui a un contrat en cours avec le PSG jusqu’au 30 juin 2023.

Le frère de Thiago il a changé le Camp Nou pour le Parc des Princes à l’été 2020. Bien qu’au cours de sa première saison, il ait joué un total de 34 matchs, dont beaucoup à partir du banc, les ajouts galactiques du club français dans le passé ont laissé le milieu de terrain avec pratiquement aucun trou dans les plans Mauricio Pochettino. Au cours de la première moitié de la saison, il a participé à cinq matchs, avec un total de 220 minutes sur le terrain.

La nécessité d’équilibrer un onze avec du muscle dans la salle des machines qui doit compenser la présence offensive de Mbappé, Messi Oui Neymar Cela ne joue pas non plus en faveur de son profil de milieu de terrain associatif avec un bon toucher.

La RéelCependant, si cela semble être en parfaite adéquation avec les qualités de Rafinha. A 28 ans, le hispano-brésilien a encore beaucoup de football dans ses chaussures et il veut le montrer dans une compétition qu’il connaît assez bien.

Le joueur formé à La Masia arriverait en prêt jusqu’à la fin de la saison et Barcelone, qui encaisserait 35% d’un éventuel transfert, ne touchera aucun revenu.