Rafiq retient ses larmes en entendant alors qu’il dit qu’il a été « coincé » et forcé à boire à 15 ans | Royaume-Uni | Nouvelles

Azeem Rafiq a comparu devant le comité restreint du numérique, de la culture, des médias et du sport pour témoigner de ses expériences avec le racisme alors qu’il était au Yorkshire Country Cricket Club et s’est souvenu avec émotion de la première fois qu’il a essayé l’alcool. M. Rafiq a déclaré à l’audience qu’il avait été coincé par un groupe de gars dans son club de cricket et qu’il avait été contraint de boire du vin rouge à l’âge de 15 ans alors qu’il était musulman pratiquant. M. Rafiq a retenu ses larmes lorsqu’il a révélé qu’il avait consommé de l’alcool plus tard dans sa vie, lorsqu’il était plus âgé pour « s’intégrer » et a rappelé que personne ne le surveillerait pour voir comment il allait.

M. Rafiq et l’ancien président du cricket du Yorkshire, Roger Hutton, ont comparu devant le comité restreint du numérique, de la culture, des médias et des sports pour témoigner sur les allégations de racisme.

L’ancien joueur de cricket a été victime de « harcèlement racial et de brimades » mais son club n’a donné suite et n’a puni personne.

M. Hutton a nié à plusieurs reprises que quiconque était raciste et a démissionné de son poste le 5 novembre.

M. Rafiq a joué pour le Yorkshire entre 2008 et 2018, mais a quitté le club après avoir affirmé que le racisme lui avait donné envie de se suicider.

M. Rafiq a déclaré qu’il redoutait sa vie au club et a déclaré qu’un coéquipier l’avait agressé racialement en raison de son héritage pakistanais.

Une enquête sur les allégations a été ouverte en septembre 2020 et les conclusions ont été publiées en août 2021.

À la suite du rapport, le Yorkshire County Cricket Club a déclaré que M. Rafiq était « la victime d’un comportement inapproprié » qui, selon M. Rafiq, minimisait le racisme.

Sur les 43 allégations, sept ont été confirmées et ont conclu que M. Rafiq était victime de racisme.

Cependant, le club a refusé de publier le rapport complet pour des raisons juridiques et n’était pas convaincu que le club était institutionnellement raciste.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré que « les têtes devraient tomber » pour le scandale et a déclaré que si le Conseil de cricket d’Angleterre et du Pays de Galles ne pouvait pas résoudre la situation, il n’était plus adapté à l’objectif.

PLUS À VENIR