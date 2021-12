Les personnages de The Witcher Saison 1

La question de savoir si The Witcher de Netflix est vraiment Game of Thrones des services de streaming est à débattre, mais une chose que les deux émissions ont incontestablement en commun est une énorme distribution de personnages qui couvrent plusieurs pays, factions et générations. Ce guide couvre autant de personnages majeurs de la saison 1 de The Witcher que nous pourrions adapter, en particulier ceux qui compteront pour la saison 2.