Rafraîchissez votre intérieur avec ce ventilateur sans pales Cecotec : il dispose de 9 vitesses et est en vente au prix de 109 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Ce ventilateur sans pales de Cecotec est parfait pour rafraîchir votre intérieur avec style et au meilleur prix. Il a un design exclusif, 9 vitesses, minuterie et télécommande, et est en vente pour 109 euros.

Les ventilateurs sans lame sont parfaits pour refroidir votre maison de manière optimisée, sûre et silencieuse. Ils sont capables de générer un flux d’air puissant et ont un design très attrayant, mais ils ont l’inconvénient d’être plus chers que les ventilateurs conventionnels.

Si vous souhaitez bénéficier des avantages de cet appareil au meilleur prix, maintenant vous pouvez acheter un ventilateur sans lame moins cher. Cecotec a abaissé l’un de ses modèles et est en vente pour 109 euros.

Nous parlons de Cecotec EnergySilence 9800 Skyline sans lame, un ventilateur tour sans pales qui se situe généralement aux alentours de 130 euros sur Amazon, vous économisez donc un minimum de 20 euros grâce à cette promotion.

Ventilateur tour sans pales au design attrayant. Il dispose d’un moteur en cuivre à 9 vitesses, d’une minuterie programmable jusqu’à 8 heures et d’une télécommande.

Ce ventilateur se distingue par son design attrayant et minimaliste qui s’intègre à tous les types de décoration. Il mesure 96 cm de haut et son poids est très léger afin que vous puissiez le transporter et le ranger confortablement.

L’EnegySilence 9800 est équipé d’un moteur en cuivre avec technologie AirBladeless, capable d’aspirer l’air ambiant pour générer un flux d’air puissant pour refroidir rapidement les pièces. Merci à votre 9 vitesses, ce ventilateur sans pales permet de régler l’intensité du flux d’air en fonction de la température et des besoins de chaque instant. De plus, il dispose d’un mode oscillation pour répartir l’air frais dans la pièce de la manière la plus appropriée.

L’appareil est contrôlé soit par les commandes physiques situées sous l’appareil, soit par avec la télécommande incluse. De cette façon, vous n’aurez pas à vous déplacer pour allumer et éteindre le ventilateur ou régler la vitesse.

En outre, a une minuterie programmable jusqu’à 8 heures. Grâce à cette fonction, il peut être éteint tout seul sans que vous ayez à faire quoi que ce soit, vous pouvez donc l’utiliser pendant que vous dormez et ne vous inquiétez pas, car il s’éteindra une fois le temps défini écoulé.

