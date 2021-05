Rafraîchissez-vous avec le purificateur d’air Pure Cool Tower de Dyson en vente pour 100 $ de réduction

C’est génial que nous puissions sortir maintenant et manger au restaurant et faire des choses comme ça, mais je pense que cela rappelle aussi à certains d’entre nous que les allergies sont une douleur. Et aussi, il fait chaud et la chaleur est nulle. Faites quelque chose à propos de ces deux choses avec le purificateur d’air et le ventilateur Dyson TP04 Pure Cool Tower, qui coûte 449,99 $ chez Best Buy. C’est 100 $ de rabais sur ce qu’il se vend normalement, et vous pouvez toujours le trouver pour 550 $ chez d’autres détaillants comme Home Depot. Ce prix est tellement bon qu’il est encore meilleur que les versions remises à neuf vendues chez Walmart. Les appareils Dyson ne sont pas souvent mis en vente et la dernière baisse de prix que nous avons constatée remonte à près d’un an. La vente ne durera pas longtemps non plus, car elle fait partie des offres du jour de Best Buy.

Rafraîchissez-vous

Purificateur d’air Dyson TP04 Pure Cool Tower et ventilateur blanc

Non seulement il vous rafraîchit à mesure que le temps se réchauffe, mais il purifie également l’air. Éliminez les gaz, les odeurs et 99,97% des polluants grâce au filtre HEPA et à un système de filtration à 360 degrés. Peut également réagir automatiquement aux changements de l’air.

449,99 $ 550,00 $ 100 $ de rabais

Avec la conception unique de Dyson, la tour Pure Cool peut être utilisée en toute sécurité n’importe où dans votre maison. Vous pouvez même l’utiliser autour des enfants car il n’y a pas de pièces en rotation exposées. Toutes les “pales” que vous attendez d’un ventilateur traditionnel sont fixées dans la base de l’appareil. Le haut pousse juste l’air et le fait circuler dans la pièce. Vous bénéficiez également de tout le travail d’un ventilateur traditionnel, avec une oscillation jusqu’à 350 degrés et un refroidissement direct. Il existe même un mode inversé qui purifiera l’air sans refroidissement, vous disposez donc d’une gamme complète d’options.

Le système de filtration à 360 degrés et le filtre HEPA intégré aident à garder votre air pur et exempt de toutes ces petites particules qui vous rendent fou. Il contient du charbon actif et peut éliminer les gaz et les odeurs. Les filtres éliminent également 99,97% des polluants.

Les autres caractéristiques comprennent un mode nuit qui lui permettra de faire son travail de la manière la plus silencieuse possible et une minuterie de mise en veille afin que vous puissiez le programmer pour qu’il s’éteigne après un intervalle défini jusqu’à huit heures. Remplacez facilement les filtres par un système qui vous enverra des notifications lorsqu’il est temps de les remplacer.

