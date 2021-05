Rag & Bone crée une épicerie de quartier au Nordstrom Pop-up – WWD

Rag & Bone a créé un concept de vente au détail exclusif dans le dernier pop-up Center Stage du Nordstrom NYC Flagship. Ouvert aujourd’hui jusqu’au 5 juin, l’espace réinvente une authentique icône de New York: l’épicerie du quartier. En plus du produit phare de New York, l’expérience de vente au détail immersive sera amplifiée via 10 sites Nordstrom sélectionnés et Nordstrom.com.

Construite au rez-de-chaussée de Nordstrom, la boutique propose un mélange soigné de la collection de prêt-à-porter et d’accessoires été 2021 pour femme et homme, y compris plus de 20 articles créés exclusivement pour la collaboration, ainsi qu’une gamme en édition limitée de T-shirts graphiques. Les luminaires personnalisés comprennent des panneaux d’affichage présentant des campagnes Rag & Bone, une enseigne au néon et un auvent peint à la main pour encadrer l’espace. Dans le vestibule de la cabine d’essayage, un miroir donne l’illusion d’une allée infinie de charcuterie.

Rag & Bone a chargé l’artiste Timothy Goodman de créer une peinture murale spéciale pour l’extérieur d’une porte à enroulement près de la caisse. Des produits de base tels que Kettle Chips, Snyder’s of Hanover Pretzels, Boom Chicka Pop et Chomps Beef Jerky sont exposés, ainsi que des piles de journaux de marque Rag & Bone et un écran numérique diffusant du contenu original.

Rag & Bone et Nordstrom prévoient d’accorder une subvention spéciale de 25000 $ à la Restaurant Workers ‘Community Foundation au profit du Restaurant Workers COVID-19 Crisis Relief Fund, qui fournit une aide aux restaurateurs individuels et aux organisations à but non lucratif de l’industrie, ainsi que des prêts sans intérêt aux restaurants pour les remettre en marche.

Dans le cadre de la collaboration, une série de programmation en direct et numérique sera activée tout au long de la diffusion de la pop-up. Le premier sera le chariot à café Rag & Bone les 8 et 9 mai, situé sur Broadway entre les 57e et 58e rues, offrant gratuitement du café chaud et froid. Un code QR spécial sera créé sur les manchons de café qui amènera les clients à rag-bone.com, où ils pourront s’inscrire pour participer à un tirage au sort pour une carte-cadeau Nordstrom de 1 000 $.

Les talents culinaires de la ville de New York, dont la chef et propriétaire de Mokbar Esther Choi; la chef Maryah Ananda; Jordan Andino, propriétaire de FlipSigi et hôte du Food Network, et l’auteur de «Let’s Eat», Zaynab Issa, seront présentés dans une série de vidéos de cuisine axées sur les réinterprétations des plats favoris de chaque marque sur les réseaux sociaux.