Rag & Bone et Disney collaborent sur la collection en édition limitée Cruella – WWD

Rag & Bone présentera une collaboration en édition limitée avec Disney parallèlement à la sortie de «Cruella», le film d’action en direct avec Emma Stone et Emma Thompson.

Le film sortira en salles et sur Disney + le 28 mai.

La collection capsule de 14 pièces, qui comprend une gamme de styles de prêt-à-porter et de chaussures, reconnaît l’un des méchants les plus emblématiques du film, Cruella de Vil.

Situé à Londres pendant la révolution punk rock, «Cruella» met en vedette Stone dans le rôle de la jeune grifter Estella et la femme qui sera bientôt connue sous le nom de Cruella. La collection Rag & Bone est une réimagination de sa garde-robe graphique noir, blanc et rouge dans une version décontractée d’inspiration punk sur des pièces classiques.

La collection comprend une veste de camionneur en denim avec des bords effilochés, un jean en denim blanc avec des fentes au genou et une chaîne à la hanche; une nuisette féminine rouge vif avec des couleurs contrastées noires, un ensemble veste et jupe en tweed héritage; des coupes légères et surdimensionnées et des éléments essentiels comme un sweat à capuche sportif et un t-shirt graphique complètent la gamme rtw.

Il y a aussi la sandale Parker, une claquette en cuir classique, et la Alistor, une version moderne de la chaussure masculine à lanière de moine.

Dans le plus pur style Rag & Bone, il y a des détails tels que les initiales de Cruella brodées sur un patch en cuir personnalisé à l’arrière d’un jean à jambe droite, des passepoils contrastés sur la veste de moto en cuir doublée de soie rouge et des lettres graphiques à l’intérieur de la veste en jean. et à travers le T-shirt.

Les prix de détail vont de 125 $ pour le muscle tank à 1 295 $ pour la veste de moto. Les accessoires vont de 150 $ pour le bandana en soie à 250 $ et 395 $ pour les chaussures.

La capsule en édition limitée «Cruella» sera lancée mercredi et sera disponible sur rag-bone.com, dans certains magasins Rag & Bone et exclusivement chez Saks Fifth Avenue.

En 2017, Rag & Bone a collaboré avec Disney sur «Star Wars: The Last Jedi», avec une collection en édition limitée à guichets fermés inspirée du film. Un an plus tard, il a créé une goutte unisexe pour Mickey Mouse, pour célébrer le 90e anniversaire du personnage.

