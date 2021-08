Rage Against The Machine en tête d’affiche de l’édition 2022 de Coachella

Festival de musique et d’art de la vallée de Coachella co-fondateur Paul Tollett a confirmé que RAGE CONTRE LA MACHINE et Travis Scott sera la tête d’affiche de l’édition 2022 du festival. Les deux actes étaient initialement réservés pour 2020 avant le report du festival en raison de la pandémie.

Coachella se tiendra désormais les week-ends du 15 au 17 avril et du 22 au 24 avril 2022 à l’Empire Polo Club d’Indio, en Californie.

Tollett a discuté de la programmation 2022 dans une interview avec le Los Angles Times, expliquant qu’il voulait rassurer les fans après le chaos et l’incertitude de la dernière année et demie.

“En ce moment, c’est le Far West”, a-t-il déclaré. “J’essaie juste d’être aussi juste que possible envers les artistes et les fans pour m’assurer qu’ils finissent par voir tous ceux dont nous avons parlé.”

Franck Océan n’était pas disponible pour la dernière reprogrammation Coachella mais reviendra en tête d’affiche en 2023.

Le festival du désert californien a été l’un des premiers grands événements musicaux à être touché par COVID-19, passant de ses dates habituelles d’avril 2020 à deux week-ends en octobre 2020 avant d’être complètement annulé. Plus récemment, les organisateurs envoi d’or prévoyaient d’accueillir l’événement du 9 au 11 avril 2021 et du 16 au 18 avril 2021.

Face à la pandémie de coronavirus, des milliers de concerts et de festivals ont été soit reportés, soit annulés, car la distanciation sociale et l’auto-quarantaine ont rendu la musique en direct et la participation à des spectacles presque impossibles.

Les responsables américains ont exhorté à plusieurs reprises les Américains à tenir compte de ce que les responsables fédéraux, étatiques et locaux leur demandent afin de limiter la propagation et d’atténuer l’impact du virus sur la population.

