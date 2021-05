Rage Against The Machine et Foo Fighters en tête d’affiche du Festival 2022 de Boston

Appel à Boston dit aux amateurs de musique de marquer leur calendrier pour le printemps prochain. Le festival acclamé de trois jours est ravi d’annoncer son retour à Allston, Massachusetts le prochain week-end du Memorial Day, du 27 au 29 mai 2022. En tant que seul grand festival de musique américain à annoncer officiellement ses têtes d’affiche pour l’année prochaine, Appel à Boston partage ça FOO FIGHTERS et RAGE CONTRE LA MACHINE sont censés arriver en tête de la liste. Les deux groupes rock mondialement emblématiques rejoindront une programmation de plus de 60 artistes, y compris une tête d’affiche supplémentaire, qui seront tous partagés dans les mois à venir. Un nombre limité de billets de trois jours pour les lève-tôt sont en vente dès maintenant sur www.bostoncalling.com.

FOO FIGHTERS et RAGE CONTRE LA MACHINE étaient tous deux prêts à faire la une de l’édition 2020 de Appel à Boston avant que le festival ne soit annulé en raison de la pandémie. Après avoir célébré leur 25e anniversaire l’année dernière et sorti leur 10e album studio en février,Prix ​​Grammy gagnants FOO FIGHTERS prendra à la Appel à Boston scène en 2022 avec leur live show électrique. Pendant ce temps, RAGE CONTRE LA MACHINE se réuniront pour leur première tournée très attendue depuis plus de dix ans, avec Appel à Boston étant le seul spectacle du groupe en Nouvelle-Angleterre lors de sa tournée nord-américaine 2022.

“Nous ne pourrions pas être plus heureux de revenir en 2022 et d’organiser un festival à grande échelle avec deux des groupes de rock les plus célèbres au monde en tête d’affiche”, a déclaré Événements d’appel de Boston, LLC (BCE) co-fondateur et directeur général Brian Appel. “Nous avons passé l’année dernière à travailler sur un festival auquel nos fans peuvent vraiment s’attendre, et nous sommes ravis de partager plus de nouvelles et de surprises à l’approche de l’année prochaine.”

Un nombre limité de billets d’admission générale de trois jours pour les lève-tôt (299,99 $), de billets VIP de trois jours (799,99 $) et de billets Platine de trois jours (1 599,99 $) sont en vente maintenant sur www.bostoncalling.com. Un pack spécial limité de deux billets pour l’AG de trois jours pour les lève-tôt (549,99 $) est également disponible. Cette période de lève-tôt offrira le prix le plus bas pour les billets de trois jours pour Appel à Boston 2022.

Appel à Boston promet une fois de plus une expérience exceptionnelle, de son mélange emblématique de performances musicales à son engagement à présenter de nouvelles formes de divertissement et une offre variée de plats et de boissons. En 2022, le festival élargira son offre aux niveaux VIP et Platine. Un tout nouveau salon VIP deviendra une oasis au sein du festival avec des bars complets et des équipements uniques. Les fans peuvent également s’attendre à de nouvelles zones de visionnage améliorées dans les sections VIP et Platine, y compris une nouvelle expérience VIP à deux étages offrant des vues spectaculaires sur la scène rouge et la scène verte, et une plate-forme d’observation élargie dans la section Platine où la nourriture préparée par certains des Les meilleurs chefs de Boston seront servis tout au long de la journée. Les détenteurs d’un pass Platinum auront également accès à un bar complet à prix spécial proposant de la bière de qualité, du vin raffiné et des cocktails artisanaux; une suite de cadeaux quotidiens avec des produits gratuits; et un laissez-passer de stationnement gratuit pour chaque jour (détenteurs d’un laissez-passer de trois jours uniquement). Pour plus d’informations sur les expériences VIP et Platine du festival, consultez Appel à Bostonsite Web de. Les détails sur les composants de la nourriture et des boissons 2022 dans les sections GA, VIP et Platinum seront partagés dans les mois précédant le festival.

Appel à Boston est produit par Boston Calling Events LLC (BCE), qui appartient à Productions Crash Line et Madison Square Garden Entertainment Corp.

