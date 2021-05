Rage Against The Machine exprime sa solidarité avec les Palestiniens dans un conflit avec Israël

RAGE CONTRE LA MACHINE jeudi, a exprimé sa solidarité avec les Palestiniens alors que les frappes aériennes israéliennes ont tué au moins 51 personnes à Gaza et en Cisjordanie.

Tôt ce matin, le RAGE CONTRE LA MACHINE Twitter compte, qui est géré avec la “bénédiction” des quatre membres du groupe, a partagé la déclaration suivante: “La violence et les atrocités dont nous sommes témoins à Sheikh Jarrah, dans le complexe d’Al Aqsa et à Gaza sont la continuation de décennies d’apartheid brutal d’Israël. et l’occupation violente de la Palestine. Nous soutenons le peuple palestinien qui résiste à cette terreur coloniale sous toutes ses formes “.

Aditionellement, RAGE CONTRE LA MACHINE guitariste Tom Morello a retweeté plusieurs messages de Jeremy Scahill, co-fondateur et rédacteur en chef de L’interception, qui critiquaient le Biden réponse de l’administration au conflit.

Selon RT, des militants de Gaza dirigée par le Hamas ont tiré des centaines de roquettes sur Israël depuis lundi soir, certains projectiles atteignant même Tel Aviv. Les attaques ont tué au moins cinq civils, dont deux arabo-israéliens: une femme et un enfant. En réponse aux barrages de roquettes, les Forces de défense israéliennes ont mené une série de frappes aériennes à Gaza.

Mercredi, le président américain Joe Biden a déclaré aux journalistes qu’Israël a le droit de répondre par la force militaire “lorsque des milliers de roquettes volent sur votre territoire”. Il a ajouté que son “espoir est que nous verrons cela se conclure le plus tôt possible”.

RAGE CONTRE LA MACHINE s’est fait un nom grâce au rap-métal politiquement controversé, sur le thème de la révolution. Le site Web officiel du groupe a une section bio dans laquelle une chronologie met en évidence RAGE CONTRE LA MACHINEdes moments plus politiques.

Morello Raconté Le pouls de la radio il y a quelque temps, l’idée que les musiciens et les artistes devraient se taire au sujet de leurs opinions politiques est absurde. “La raison pour laquelle vous entendez des célébrités est qu’elles ont un certain accès aux médias pour présenter une alternative – vous n’entendrez pas cela sur le Fox News», dit-il.« Ils n’auront pas – ils auront le général ceci et le général cela et le généralissime ceci. Le fait que nous en ayons, faute de meilleur mot, de célébrité et de pouvoir injecter une opinion différente, vous pouvez le prendre pour ce que vous voulez. Nous avons chacun une voix, et nous avons chacun une voix. “

RAGE CONTRE LA MACHINE devait tourner l’été dernier pour la première fois en plus d’une décennie jusqu’à ce que la pandémie repousse ces plans jusqu’en 2021 et maintenant jusqu’en 2022.



En attente de «rester en dehors de la politique» et de «rester fidèle à la musique» – Rage contre la machine? (@RATM) 13 mai 2021

