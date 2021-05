Rage Against The Machine Le batteur Brad Wilk subit une intervention chirurgicale pour réparer un ménisque déchiré

RAGE CONTRE LA MACHINE le batteur Brad Wilk vient de subir une intervention chirurgicale pour réparer un ménisque déchiré.

Wilk a annoncé l’opération dans un Instagram poste le mercredi 26 mai. Il a écrit: “Une chirurgie du ménisque au genou déchiré en cours aujourd’hui. J’ai beaucoup de notes difficiles sur ce genou.”

Selon eMédecineSanté, la plupart des patients ayant subi une chirurgie du ménisque déchiré peuvent marcher sans genouillère ni béquilles après environ deux à trois mois.

Pendant la majeure partie de la dernière année et demie, Wilk se prépare pour RAGE CONTRE LA MACHINEla tournée des retrouvailles, qui a été récemment reportée à 2022. Le quatuor réunifié devait initialement lancer sa série de spectacles en mars 2020, puis l’a reportée à 2021. Le “Message d’intéret public” La tournée sera désormais lancée le 31 mars 2022 à El Paso, au Texas. COURIR LES BIJOUX fournira un soutien sur le trek. Les billets seront honorés pour les spectacles reportés.

La prochaine tournée marquera la première fois RAGE CONTRE LA MACHINE a pris la route ensemble depuis 2011.

Wilk co-fondé RAGE CONTRE LA MACHINE en 1991 avec le guitariste Tom Morello, chanteur Zack de la Rocha et bassiste Tim Commerford.

Quand ce groupe s’est séparé, Wilk, Morello et Commerford resté ensemble et lancé AUDIOSLAVE en 2001 avec Chris Cornell au chant. Wilk, Morello et Commerford continué à jouer ensemble dans PROPHÈTES DE RAGE aux côtés des MC Chuck D et B-Réel.

Wilk a également joué de la batterie sur SABBAT NOIRl’album studio de 2013, “13”, la première SABBAT effort en 35 ans pour présenter les membres fondateurs Ozzy Osbourne, Tony Iommi et Geezer Butler.