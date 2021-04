Rage Against The Machine reprogramme la tournée de la Réunion pour 2022

RAGE CONTRE LA MACHINE a reporté sa tournée de retrouvailles pour 2022.

Le quatuor réuni – Zack De La Rocha, Tom Morello, Brad Wilk et Tim Commerford – devait initialement lancer sa série de spectacles en mars 2020, puis l’a reportée à 2021. Le « Message d’intéret public » La tournée débutera le 31 mars 2022 à El Paso, au Texas. COURIR LES BIJOUX fournira un soutien sur le trek. Les billets seront honorés pour les spectacles reportés.

La prochaine tournée marquera la première fois RAGE CONTRE LA MACHINE a pris la route ensemble depuis 2011.

RAGE CONTRE LA MACHINE joué ensemble pour la dernière fois à LA Rising et a résisté aux appels à une réunion, avec le chanteur De La Rocha auparavant considéré comme le seul obstacle. Guitariste Morello et son compagnon RAGE compagnons de groupe Commerford (basse) et Wilk (batterie) ont depuis fait équipe avec ENNEMI PUBLICde Chuck D. et COLLINE DE CYPRÈSde B-Réel dans le même style PROPHÈTES DE RAGE.

RAGE CONTRE LA MACHINE a enregistré trois albums studio originaux et un ensemble de couvertures avant de se séparer en 2000. Le groupe s’est reformé en 2007 mais n’a joué que des concerts sporadiques et jamais une tournée complète.

RAGE CONTRE LA MACHINE Dates de la tournée 2022:

31 mars – El Paso, Texas @ Don Haskins Center *



02 avril – Las Cruces, NM @ Pan American Center *



04 avril – Glendale, Arizona @ Gila River Arena *



06 avril – Glendale, Arizona @ Gila River Arena *



26 avril – Oakland, Californie @ Oakland Arena *



28 avril – Oakland, Californie @ Oakland Arena *



30 avril – Tacoma, WA @ Tacoma Dome *



02 mai – Portland, OR @ Moda Center *



05 mai – Vancouver, BC @ Pacific Coliseum au PNE *



07 mai – Edmonton, AB @ Rogers Place *



09 mai – Calgary, AB @ Scotiabank Saddledome *



11 mai – Winnipeg, MB @ Bell MTS Place *



13 mai – Sioux Falls, SD @ Denny Sanford Premier Center *



15 mai – Minneapolis, MN @ Target Center *



16 mai – Minneapolis, MN @ Target Center *



18 mai – Kansas City, MO @ Sprint Center *



20 mai – Saint-Louis, MO @ Enterprise Center *



22 mai – Detroit, MI @ Little Caesars Arena *



23 mai – Detroit, MI @ Little Caesars Arena *



09 juin – East Troy, WI @ Alpine Valley Music Theatre *



11 juillet – Chicago, IL @ United Center



12 juillet – Chicago, IL @ United Center



15 juillet – Ottawa, ON @ Ottawa Bluesfest



16 juillet – Québec, QC @ Festival d’été de Québec



19 juillet – Hamilton, ON @ FirstOntario Centre *



21 juillet – Toronto, ON @ Scotiabank Arena *



23 juillet – Toronto, ON @ Scotiabank Arena *



25 juillet – Buffalo, NY @ KeyBank Center *



27 juillet – Cleveland, OH @ Rocket Mortgage FieldHouse *



29 juillet – Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena *



31 juillet – Raleigh, Caroline du Nord @ PNC Arena *



02 août – Washington DC @ Capital One Arena *



03 août – Washington DC @ Capital One Arena *



08 août – New York, NY @ Madison Square Garden *



09 août – New York, NY @ Madison Square Garden *



11 août – New York, NY @ Madison Square Garden *



12 août – New York, NY @ Madison Square Garden *



14 août – New York, NY @ Madison Square Garden *

* Avec COURIR LES BIJOUX



La tournée «Public Service Announcement» de Rage Against The Machine & Run the Jewels débutera au printemps 2022. Vos billets seront honorés pour les spectacles reportés. Les remboursements sont disponibles au point d’achat initial pendant 30 jours. À l’année prochaine. Brad, Tom, Tim et Zack pic.twitter.com/5ywibk7x4H – Rage Against The Machine (@RATMofficial) 8 avril 2021

