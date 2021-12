Rage Against The Machine’s Killing In The Name élu numéro un de Noël préféré du Royaume-Uni

Que vous soyez fan de musique de Noël ou non, nous pensons qu’il est juste de dire qu’après tant d’années, écouter le même mix de Wham’s Last Christmas, The Pogue’s Fairytale Of New York et quoi que ce soit de Michael Bublé est un peu fatiguant. C’est pourquoi en 2009, ce fut un moment rafraîchissant et amusant lorsque Rage Against The Machine a volé la première place de Noël avec leur hymne provocateur Killing In The Name, dans le cadre d’un stratagème organisé pour s’assurer que le poste n’était pas attribué à un autre Simon. Clone Cowell X Factor.

Et de meilleures nouvelles encore, dans un récent sondage à l’occasion de la 70e bataille des charts de Noël et du livre officiel des célibataires de Noël n ° 1, les fans de musique britanniques ont voté pour leur sommet des charts de vacances préféré de tous les temps.

Organisés en partenariat avec Nine Eight Books, les résultats révèlent que le classique de Rage a volé la couronne en tant que meilleur Noël n°1 de tous les temps. Et si cela ne restaure pas votre foi dans la saison des vacances, nous ne savons pas ce qui le fera.

Après trois semaines de vote, la sélection finale a vu le hit 2 Become 1 des Spice Girls de 1996 contre la chanson Rage. Alors que 41 000 votes ont été comptés, Rage s’est faufilé en première place avec 51% des voix.

La campagne originale pour amener RATM à la première place des charts de Noël, pour s’assurer que Cowell ne mettrait pas la main sale sur un numéro un de Noël pour la cinquième année consécutive, a été mise en place par Jon et Tracy Morter. Jon a déclaré : « Je suis honoré de penser qu’une petite idée dans une cuisine de l’Essex il y a quelques années a été officiellement couronnée le Noël préféré de la nation numéro 1.

« C’était le numéro 1 du peuple, en utilisant la chanson du peuple… une chanson que même le groupe lui-même prétend maintenant appartenir à nous tous, pas à eux, donc je ne suis pas surpris qu’elle ait gagné compte tenu de ces temps difficiles dans lesquels nous vivons rage sur !