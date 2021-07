Rage sort le clip de son nouveau single “Virginity”

métallurgistes allemands RAGE sortira son nouvel album, “Jour de la Résurrection”, le 17 septembre via SPV/Marteau à vapeur. Le clip officiel du premier single du disque, “Virginité”, peut être vu ci-dessous.

RAGE les fans étaient ravis quand le leader de l’été 2020 Peavy Wagner a présenté la nouvelle formation du groupe avec deux guitaristes, annonçant un retour à la constellation qui avait enregistré des classiques tels que “Noir à l’esprit” et “La fin de tous les jours”. Après le départ l’an dernier de Marcos Rodriguez, Stefan Weber (ex-AXXIS) a été enrôlé, suivi quelques semaines plus tard par Jean Bormann (ANGE INC, RAGE & RUINES). Le quatrième membre du groupe est le batteur Vassilios “Chanceux” Maniatopoulos, qui a été avec RAGE depuis 2015. La programmation actuelle a pu être vue et entendue pour la première fois sur le “Le prix de la guerre 2.0” clip vidéo, une version retravaillée de la chanson de “Noir à l’esprit”, qui est disponible sur toutes les principales chaînes en ligne depuis juin 2020. Immédiatement après, le quatuor a commencé à travailler sur “Jour de la Résurrection”.

« Je suis surpris de la rapidité avec laquelle la nouvelle formation s’est transformée en une équipe homogène et de la manière dont les talents de chaque membre du groupe se sont révélés positifs », déclare Wagner, revenant sur une phase de production très créative et commentant RAGEdernière offre de : “Je sens que notre musique est encore typique RAGE d’un côté tout en sonnant beaucoup plus frais de l’autre.”

RAGE a enregistré 12 nouvelles chansons, couvrant une gamme stylistique qui pourrait difficilement être plus caractéristique du groupe, à partir de morceaux de thrash metal brut comme “Virginité”, “L’âge de raison” et “Extinction excessive” à travers des morceaux midtempo tels que “Arrogance et ignorance” et “Dieux monétaires” à la ballade directe “Chambre noire” qui équilibre les choses.

“RAGE les fans obtiennent exactement ce qu’ils veulent « Jour de la résurrection », plus une ou deux surprises”, promet Pois, en mentionnant notamment “Voyager dans le temps”, un numéro qui explore les extrêmes entre les « shoot-’em-up grooves » matraquants (d’après Pois) et des moments épiques. “La chanson est inspirée du compositeur de la Renaissance Giorgio Mainerio, explique-t-il. Il y a un morceau de Mainerio appelé ‘Schiarazula Marazula’, avec un thème merveilleux que je joue souvent à la maison à la guitare acoustique. Jean et je l’ai adapté à la RAGE format et donné à la chanson une perspective rythmique différente, ce qui a ajouté de l’intensité. Nous n’avons jamais fait un numéro comme ‘Voyager dans le temps’ avant que.”

Pois et son RAGE les hommes s’embarqueront pour une grande tournée européenne en novembre 2021.

“Jour de la Résurrection” liste des pistes :

01. Mémento Vitae (Ouverture) (1:14)



02. Jour de la résurrection (4:18)



03. Virginité (3:41)



04. Une nouvelle terre (3:49)



05. Arrogance et ignorance (5:00)



06. L’homme enchaîné (4:36)



07. L’âge de raison (4:22)



08. Dieux monétaires (3:54)



09. Contrôle de la pensée (4:14)



dix. Voyager dans le temps (4:13)



11. Chambre Noire (4:49)



12. Extinction excessive (5:52)



