Le gouvernement du Chhattisgarh a décidé que deux hymnes chers au Mahatma Gandhi seront chantés dans toutes les écoles de l’État. La décision a été prise par le ministre en chef Bhupesh Baghel. Les hymnes sont « Raghupati Raghav Raja Ram » et « Vaishnav Jan to Tene Kahiye ».

CM Bhupesh Baghel a déclaré que ces deux hymnes seront récités régulièrement dans toutes les écoles du Chhattisgarh et a ajouté qu’ils inculqueront les bonnes valeurs et pensées du Mahatma Gandhi parmi les étudiants. Il a ajouté que l’objectif est également de rendre hommage au Mahatma Gandhi, Indira Gandhi et Sardar Vallabhbhai Patel.

Selon un reportage dans HT, CM Baghel a déclaré que ces hymnes contribueront à renforcer l’esprit d’unité sociale et d’harmonie parmi les enfants.

Baghel a ajouté que la pertinence de ces hymnes a augmenté à l’heure actuelle où l’environnement socio-politique change partout dans le monde. Le CM a déclaré que l’unité nationale et l’harmonie sociale sont dans la nature de l’Inde et pour faire de la politique un moyen de service, tout le monde devrait ressentir la douleur des nécessiteux, des victimes et des défavorisés.

Dans un autre mouvement, le gouvernement du Chhattisgarh a décidé de verser une bourse de 10 mois en une seule fois sous Chhattisgarh Mahtari Dular Yojana aux étudiants des écoles gouvernementales et non gouvernementales qui sont devenus orphelins en raison de la pandémie de Covid-19. « Les élèves des classes 1 à 8 recevront 5 000 Rs au taux de 500 Rs par mois et les étudiants des classes 9 à 12 recevront 10 000 Rs au taux de 1 000 Rs par mois. Le montant sera versé en une somme forfaitaire directement sur leurs comptes bancaires. À ce jour, un total de Rs 1 65 95 000 (Rs. Un crore soixante-cinq Lakh quatre-vingt-quinze mille) a été versé sur les comptes de 2373 étudiants inscrits sur le portail des bourses d’État », a déclaré le CM hier.

Le CM a également annoncé augmenter les honoraires du cuisinier travaillant dans le cadre du régime de repas de midi de 300 à 1 500 Rs par mois. Auparavant, ce montant était de Rs.1200 par mois.

